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Российский рынок акций растет на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций растет на новостях о разговоре Путина и Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций умеренно-позитивно реагирует на подтверждение Кремлем планов телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:39+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно-позитивно реагирует на подтверждение Кремлем планов телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, слегка усиливая повышение, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.30 повышался на 1,43%, до 2 881,06 пункта, добавив после новостей около 10 пунктов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с Трампом, назвав важным предстоящий разговор на фоне прошедших недавно в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины. В ближайшие дни инвесторы продолжат внимательно следить за потоком геополитических новостей, считают аналитики компании "Цифра брокер". "Хотя эти новости и могут провоцировать повышенную рыночную волатильность и на данном этапе удерживают фондовые индексы от более выраженного роста, в конечном счете динамика индексов будет определяться данными по инфляции (ожиданиями по ключевой ставке) и показателями корпоративной прибыли. При прочих равных индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 3 000 пунктов", - добавляют они. К окончанию предстоящей недели, в случае сохранения поддержки со стороны геополитического фактора, можно ожидать попыток индекса Мосбиржи продолжить восходящую динамику выше 3 000 пунктов, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Этому также будет способствовать стабилизация ситуации на рынке энергоносителей. В случае же вероятного выхода данных о неплохой недельной инфляции могут усилиться позитивные ожидания по заседанию ЦБ 6 июня в плане смягчения ДКП, что также может стимулировать покупки российских акций", - говорит он.
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рынок, торги, индексы, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, мосбиржа, промсвязьбанк
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мосбиржа, Промсвязьбанк
Российский рынок акций растет на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций позитивно реагирует на планы телефонного разговора Путина и Трампа
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно-позитивно реагирует на подтверждение Кремлем планов телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, слегка усиливая повышение, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.30 повышался на 1,43%, до 2 881,06 пункта, добавив после новостей около 10 пунктов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с Трампом, назвав важным предстоящий разговор на фоне прошедших недавно в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
В ближайшие дни инвесторы продолжат внимательно следить за потоком геополитических новостей, считают аналитики компании "Цифра брокер".
"Хотя эти новости и могут провоцировать повышенную рыночную волатильность и на данном этапе удерживают фондовые индексы от более выраженного роста, в конечном счете динамика индексов будет определяться данными по инфляции (ожиданиями по ключевой ставке) и показателями корпоративной прибыли. При прочих равных индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 3 000 пунктов", - добавляют они.
К окончанию предстоящей недели, в случае сохранения поддержки со стороны геополитического фактора, можно ожидать попыток индекса Мосбиржи продолжить восходящую динамику выше 3 000 пунктов, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
"Этому также будет способствовать стабилизация ситуации на рынке энергоносителей. В случае же вероятного выхода данных о неплохой недельной инфляции могут усилиться позитивные ожидания по заседанию ЦБ 6 июня в плане смягчения ДКП, что также может стимулировать покупки российских акций", - говорит он.
Российский рынок акций начал утро с ощутимого роста