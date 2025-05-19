https://1prime.ru/20250519/aktsii-857724453.html

Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост

Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост - 19.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,49%, следует из данных Московской биржи. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T18:56+0300

2025-05-19T18:56+0300

2025-05-19T18:57+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,49%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,49%, до 2 882,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,42%, до 1 199,47 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,94%, до 1 129,27 пункта.

https://1prime.ru/20250516/aktsii-857663088.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, рост