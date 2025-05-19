https://1prime.ru/20250519/aktsii-857724453.html
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост - 19.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,49%, следует из данных Московской биржи. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:56+0300
2025-05-19T18:56+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,49%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,49%, до 2 882,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,42%, до 1 199,47 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,94%, до 1 129,27 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 1,49%
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,49%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,49%, до 2 882,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,42%, до 1 199,47 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,94%, до 1 129,27 пункта.
Российский рынок акций вырос за сессию, но снизился за неделю