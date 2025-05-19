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Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник утром

Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник утром - 19.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются в минусе, инвесторы обращают внимание на статистику по экономике... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:16+0300

2025-05-19T08:16+0300

2025-05-19T08:16+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются в минусе, инвесторы обращают внимание на статистику по экономике Китая и корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09%, до 3 364,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1 984,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 23 234 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,1%, до 2 598,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 8 296,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 37 489 пунктов. На торгах понедельника акции китайской Alibaba в Гонконге снижаются в цене примерно на 2,5%. В субботу газета New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с обсуждениями, написала, что власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку в области искусственного интеллекта с китайской Alibaba. По данным издания, Apple хотела бы достичь соглашения с Alibaba с тем, чтобы сделать доступными функции на базе искусственного интеллекта на своих смартфонах iPhone в Китае. Инвесторы также оценивают показатели экономики Китая. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-апреле 2025 года составил 5,2%. Отдельно в апреле уровень безработицы в среднем по стране составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в марте этого года, аналитики ожидали сохранения показателя на мартовском уровне. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-апреля 2025 года вырос на 4,7%, составив 16,184 триллиона юаней (2,24 триллиона долларов), также сообщило статбюро КНР.

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рынок, торги, индексы, китай, азиатско-тихоокеанский регион, alibaba, apple, shenzhen composite