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Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 19.05.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:41+0300

2025-05-19T12:41+0300

2025-05-19T12:41+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла китайским индексам быть в целом выше индикаторов в других странах, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся вблизи отметки прошлого закрытия и составил 3 367,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,33%, до 1 993,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,05%, до 23 332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,89%, до 2 603,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,58%, до 8 295,1 пункта; японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 37 498,63 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая, опубликованную ранее в понедельник. Промышленное производство в стране в апреле выросло на 6,1% год к году, что оказалось также выше прогноза роста на 5,5%. А розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении. Инвесторы в то же время обеспокоены снижением кредитного рейтинга США. В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента стран до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором". "Если верить истории, влияние рейтинговых действий обычно было недолгим. Однако сегодня ситуация иная. Тарифная война уже заставила ряд инвесторов усомниться в надежности инвестиций в США и искать альтернативные варианты", - цитирует агентство Блумберг мнение главного экономиста Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar).

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рынок, торги, индексы, сша, китай, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi