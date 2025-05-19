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Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 19.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:41+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла китайским индексам быть в целом выше индикаторов в других странах, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся вблизи отметки прошлого закрытия и составил 3 367,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,33%, до 1 993,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,05%, до 23 332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,89%, до 2 603,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,58%, до 8 295,1 пункта; японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 37 498,63 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая, опубликованную ранее в понедельник. Промышленное производство в стране в апреле выросло на 6,1% год к году, что оказалось также выше прогноза роста на 5,5%. А розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении. Инвесторы в то же время обеспокоены снижением кредитного рейтинга США. В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента стран до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором". "Если верить истории, влияние рейтинговых действий обычно было недолгим. Однако сегодня ситуация иная. Тарифная война уже заставила ряд инвесторов усомниться в надежности инвестиций в США и искать альтернативные варианты", - цитирует агентство Блумберг мнение главного экономиста Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar).
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рынок, торги, индексы, сша, китай, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Биржи АТР закрылись разнонаправленно в понедельник на макростатистике из Китая
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла китайским индексам быть в целом выше индикаторов в других странах, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся вблизи отметки прошлого закрытия и составил 3 367,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,33%, до 1 993,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,05%, до 23 332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,89%, до 2 603,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,58%, до 8 295,1 пункта; японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 37 498,63 пункта.
Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая, опубликованную ранее в понедельник. Промышленное производство в стране в апреле выросло на 6,1% год к году, что оказалось также выше прогноза роста на 5,5%. А розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении.
Инвесторы в то же время обеспокоены снижением кредитного рейтинга США. В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента стран до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором".
"Если верить истории, влияние рейтинговых действий обычно было недолгим. Однако сегодня ситуация иная. Тарифная война уже заставила ряд инвесторов усомниться в надежности инвестиций в США и искать альтернативные варианты", - цитирует агентство Блумберг мнение главного экономиста Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar).
Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник утром