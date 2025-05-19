Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/atr--857708143.html
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 19.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:41+0300
2025-05-19T12:41+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
китай
скотт бессент
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла китайским индексам быть в целом выше индикаторов в других странах, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся вблизи отметки прошлого закрытия и составил 3 367,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,33%, до 1 993,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,05%, до 23 332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,89%, до 2 603,42 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,58%, до 8 295,1 пункта; японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 37 498,63 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая, опубликованную ранее в понедельник. Промышленное производство в стране в апреле выросло на 6,1% год к году, что оказалось также выше прогноза роста на 5,5%. А розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении. Инвесторы в то же время обеспокоены снижением кредитного рейтинга США. В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента стран до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором". "Если верить истории, влияние рейтинговых действий обычно было недолгим. Однако сегодня ситуация иная. Тарифная война уже заставила ряд инвесторов усомниться в надежности инвестиций в США и искать альтернативные варианты", - цитирует агентство Блумберг мнение главного экономиста Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar).
https://1prime.ru/20250519/atr--857697910.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, китай, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
12:41 19.05.2025
 
Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Биржи АТР закрылись разнонаправленно в понедельник на макростатистике из Китая

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не продемонстрировали единой динамики, при этом макростатистика из Китая помогла китайским индексам быть в целом выше индикаторов в других странах, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся вблизи отметки прошлого закрытия и составил 3 367,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,33%, до 1 993,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,05%, до 23 332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,89%, до 2 603,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,58%, до 8 295,1 пункта; японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 37 498,63 пункта.
Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая, опубликованную ранее в понедельник. Промышленное производство в стране в апреле выросло на 6,1% год к году, что оказалось также выше прогноза роста на 5,5%. А розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении.
Инвесторы в то же время обеспокоены снижением кредитного рейтинга США. В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента стран до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором".
"Если верить истории, влияние рейтинговых действий обычно было недолгим. Однако сегодня ситуация иная. Тарифная война уже заставила ряд инвесторов усомниться в надежности инвестиций в США и искать альтернативные варианты", - цитирует агентство Блумберг мнение главного экономиста Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar).
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник утром
08:16
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАКИТАЙСкотт БессентShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала