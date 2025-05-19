https://1prime.ru/20250519/avstralija-857696917.html

Австралия делает все возможное для давления на Россию, заявил премьер

Австралия делает все возможное для давления на Россию, заявил премьер - 19.05.2025, ПРАЙМ

Австралия делает все возможное для давления на Россию, заявил премьер

Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну, Австралия делает "все возможное", чтобы оказать давление на Россию, заявил австралийский премьер... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T07:03+0300

2025-05-19T07:03+0300

2025-05-19T07:03+0300

экономика

мировая экономика

австралия

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857696917.jpg?1747627430

ДЖАКАРТА, 19 мая – ПРАЙМ. Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну, Австралия делает "все возможное", чтобы оказать давление на Россию, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе в беседе с Владимиром Зеленским в Риме. Списанные Abrams, которые правительство Альбанезе обещало Украине в прошлом году, по состоянию на апрель считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично винили сопротивление со стороны Соединенных Штатов в задержке их передачи. "Господин Альбанезе сказал господину Зеленскому на открытии встречи, что танки теперь "в пути". Однако он отказался предоставить какие-либо подробности журналистам после встречи, предположив, что это подорвет военные усилия Украины", - сообщил австралийский телеканал ABC по итогам встречи. В ответ Зеленский поблагодарил Альбанезе за "новости" о танках и похвалил вклад Австралии в помощь Украине. "Переговоры господина Альбанезе с господином Зеленским были сосредоточены на том, как Австралия могла бы помочь максимально усилить давление на Россию… Австралия уже ввела санкции против около 1400 российских лиц и организаций, но (Зеленский - ред.) заявил, что хотел бы увидеть еще больше действий со стороны федерального правительства", - отмечает издание. Премьер-министр Австралии дал понять, что он открыт для этого, заявив, что Австралия "продолжит рассматривать все, что мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию". В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с правительством Украины "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны. Посольство РФ в Австралии заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters".

австралия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, австралия, украина, киев, владимир зеленский