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Суд привлек Банк России к делу по иску УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Суд привлек Банк России к делу по иску УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank
Суд привлек Банк России к делу по иску УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank - 19.05.2025, ПРАЙМ
Суд привлек Банк России к делу по иску УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы привлек Банк России в статусе третьего лица к делу по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:45+0300
2025-05-19T14:45+0300
банки
финансы
бизнес
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альфа-капитал
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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек Банк России в статусе третьего лица к делу по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель ответчика, в мае было три случая разблокировки счетов клиентов "Альфа-капитала" в депозитарии ответчика, при этом в резонансном деле по иску Совкомбанка к Citibank и Ситибанку, которое недавно рассматривал Верховный суд РФ, высшая инстанция рекомендовала привлечь Центробанк, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с разблокировкой активов. Изначально, в феврале 2024 года, управляющая компания подала этот иск на сумму более 248,6 миллиарда рублей. В нем были заявлены требования о взыскании с ответчика как стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в размере более 236,6 миллиарда рублей в отдельное производство. На заседании в октябре истец увеличил сумму этого иска до 319 миллиардов рублей. Позже суд принял уточненные требования к рассмотрению. Как поясняли в пресс-службе "Альфа-капитала", увеличение требований связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных бумаг. В деле о взыскании доходов от заблокированных в депозитарии Euroclear Bank ценных бумаг УК "Альфа-капитал" также в октябре заявила ходатайство об увеличении суммы иска с чуть более 12 миллиардов до более 18,1 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте. Суд впоследствии принял и это уточнение. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере более 1 триллиона рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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банки, финансы, бизнес, москва, рф, альфа-капитал, euroclear bank, нрд
Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, РФ, Альфа-Капитал, Euroclear Bank, НРД
14:45 19.05.2025
 
Суд привлек Банк России к делу по иску УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank

Суд привлек Банк России в качестве третьего лица к иску "Альфа-капитала" к Euroclear Bank

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек Банк России в статусе третьего лица к делу по иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель ответчика, в мае было три случая разблокировки счетов клиентов "Альфа-капитала" в депозитарии ответчика, при этом в резонансном деле по иску Совкомбанка к Citibank и Ситибанку, которое недавно рассматривал Верховный суд РФ, высшая инстанция рекомендовала привлечь Центробанк, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с разблокировкой активов.
Изначально, в феврале 2024 года, управляющая компания подала этот иск на сумму более 248,6 миллиарда рублей. В нем были заявлены требования о взыскании с ответчика как стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам.
В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в размере более 236,6 миллиарда рублей в отдельное производство.
На заседании в октябре истец увеличил сумму этого иска до 319 миллиардов рублей. Позже суд принял уточненные требования к рассмотрению. Как поясняли в пресс-службе "Альфа-капитала", увеличение требований связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных бумаг.
В деле о взыскании доходов от заблокированных в депозитарии Euroclear Bank ценных бумаг УК "Альфа-капитал" также в октябре заявила ходатайство об увеличении суммы иска с чуть более 12 миллиардов до более 18,1 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте. Суд впоследствии принял и это уточнение.
УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере более 1 триллиона рублей.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Суд взыскал с Euroclear Bank почти 15 миллиардов рублей
16 мая, 14:26
 
БанкиФинансыБизнесМОСКВАРФАльфа-КапиталEuroclear BankНРД
 
 
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