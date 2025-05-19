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"Финуслуги" рассказали, как крупнейшие банки РФ снижают ставки по вкладам

"Финуслуги" рассказали, как крупнейшие банки РФ снижают ставки по вкладам - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Финуслуги" рассказали, как крупнейшие банки РФ снижают ставки по вкладам

Крупнейшие банки России в мае продолжают снижение ставок по вкладам, максимальное снижение было зафиксировано для полугодовых вкладов, сообщает маркетплейс... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T18:14+0300

2025-05-19T18:14+0300

2025-05-19T18:15+0300

экономика

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ставки по вкладам

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Крупнейшие банки России в мае продолжают снижение ставок по вкладам, максимальное снижение было зафиксировано для полугодовых вкладов, сообщает маркетплейс "Финуслуги". Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, дав при этом "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. После этого "Финуслуги" зафиксировали некоторое снижение доходности по вкладам среди обозреваемых банков. "Банки продолжают корректировать ставки по вкладам. В мае тарифы по вкладам меняли восемь банков из топ-20, а с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке – уже 10 из 20. Так, с 25 апреля 2025 года снижение доходности вкладов было в диапазоне от 0,1 до 1,0 п.п. Максимальное снижение среди предложений банков было зафиксировано по полугодовым вкладам", - говорится в сообщении. Также сообщается, что по состоянию на 19 мая среди 20 крупнейших банков по объему депозитов средняя ставка по трехмесячному вкладу составляла 19,84%, по полугодовому – 19,57%, по годовому – 18,69%. Согласно данным маркетплейса, в мае было всего два банка, которые повысили ставки по вкладам. Рост ставок был зафиксирован по полугодовым вкладам, составив 0,08 и 0,3 п.п. А максимальной ставкой на рынке остается 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу.

https://1prime.ru/20250515/bank-857615375.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, ставки по вкладам, снижение