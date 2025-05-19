Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250519/britaniya--857713848.html
ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне
ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне
ЕС и Великобритания в ходе саммита в понедельник подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего,... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:38+0300
2025-05-19T14:38+0300
политика
мировая экономика
великобритания
украина
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. ЕС и Великобритания в ходе саммита в понедельник подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего, предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны, говорится в заявлении Еврокомиссии. "Партнерство поможет ЕС и Великобритании укрепить совместные усилия, чтобы гарантировать наилучший результат для Украины, защитить европейскую безопасность", - указывается в документе. По информации Еврокомиссии, партнерство "будет способствовать регулярному диалогу на высоком уровне… по внешней политике и политике безопасности между верховным представителем ЕС и министрами иностранных дел и обороны Великобритании, а также предусматривает стратегические консультации в областях, представляющих общий интерес, таких как Россия и Украина, Западные Балканы, Индо-Тихоокеанский регион и гибридные угрозы, оно также создает новый ежегодный диалог по безопасности и обороне". Сообщается, что Британия, кроме того, сможет наравне со странами ЕС участвовать в совместных оборонных закупках.
https://1prime.ru/20250519/inflyatsiya-857708342.html
великобритания
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, великобритания, украина, брюссель, ес
Политика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Брюссель, ЕС
14:38 19.05.2025
 
ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне

ЕС и Британия подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© flickr.com / ReeSaunders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. ЕС и Великобритания в ходе саммита в понедельник подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего, предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны, говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Партнерство поможет ЕС и Великобритании укрепить совместные усилия, чтобы гарантировать наилучший результат для Украины, защитить европейскую безопасность", - указывается в документе.
По информации Еврокомиссии, партнерство "будет способствовать регулярному диалогу на высоком уровне… по внешней политике и политике безопасности между верховным представителем ЕС и министрами иностранных дел и обороны Великобритании, а также предусматривает стратегические консультации в областях, представляющих общий интерес, таких как Россия и Украина, Западные Балканы, Индо-Тихоокеанский регион и гибридные угрозы, оно также создает новый ежегодный диалог по безопасности и обороне".
Сообщается, что Британия, кроме того, сможет наравне со странами ЕС участвовать в совместных оборонных закупках.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Еврокомиссия сохранила прогноз по инфляции в ЕС
12:45
 
ПолитикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАБрюссельЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала