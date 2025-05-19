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ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне

ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне - 19.05.2025, ПРАЙМ

ЕС и Британия заключили соглашение о партнерстве по безопасности и обороне

ЕС и Великобритания в ходе саммита в понедельник подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего,... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:38+0300

2025-05-19T14:38+0300

2025-05-19T14:38+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. ЕС и Великобритания в ходе саммита в понедельник подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего, предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны, говорится в заявлении Еврокомиссии. "Партнерство поможет ЕС и Великобритании укрепить совместные усилия, чтобы гарантировать наилучший результат для Украины, защитить европейскую безопасность", - указывается в документе. По информации Еврокомиссии, партнерство "будет способствовать регулярному диалогу на высоком уровне… по внешней политике и политике безопасности между верховным представителем ЕС и министрами иностранных дел и обороны Великобритании, а также предусматривает стратегические консультации в областях, представляющих общий интерес, таких как Россия и Украина, Западные Балканы, Индо-Тихоокеанский регион и гибридные угрозы, оно также создает новый ежегодный диалог по безопасности и обороне". Сообщается, что Британия, кроме того, сможет наравне со странами ЕС участвовать в совместных оборонных закупках.

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мировая экономика, великобритания, украина, брюссель, ес