https://1prime.ru/20250519/chengxin-857702204.html
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - 19.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:15+0300
2025-05-19T10:15+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации. "Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт. Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
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россия, финансы, рф, украина, дмитрий александров
РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Александров
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Александров назвал высокий рейтинг России от Chengxin подтверждением "разворота на Восток"
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации.
"Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт.
Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
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