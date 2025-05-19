https://1prime.ru/20250519/chengxin-857702204.html

Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin

Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - 19.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin

Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T10:15+0300

2025-05-19T10:15+0300

2025-05-19T10:15+0300

россия

финансы

рф

украина

дмитрий александров

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации. "Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт. Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.

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россия, финансы, рф, украина, дмитрий александров