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Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - 19.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:15+0300
2025-05-19T10:15+0300
россия
финансы
рф
украина
дмитрий александров
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации. "Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт. Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
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россия, финансы, рф, украина, дмитрий александров
РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Александров
10:15 19.05.2025
 
Аналитик оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin

Александров назвал высокий рейтинг России от Chengxin подтверждением "разворота на Восток"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации.
"Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт.
Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Юань открыл торги в понедельник снижением
10:03
 
РОССИЯФинансыРФУКРАИНАДмитрий Александров
 
 
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