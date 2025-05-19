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Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента - 19.05.2025, ПРАЙМ
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента
Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T06:15+0300
2025-05-19T06:15+0300
2025-05-19T06:15+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок.
"Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер.
Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.
"Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".
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Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Минобрнауки
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента
Чернышенко: определены 500 победителей второго конкурсного отбора на стипендию президента
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок.
"Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер.
Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.
"Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".