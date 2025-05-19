Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/chernyshenko-857696555.html
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента - 19.05.2025, ПРАЙМ
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента
Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T06:15+0300
2025-05-19T06:15+0300
экономика
общество
россия
рф
москва
дмитрий чернышенко
владимир путин
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857696555.jpg?1747624530
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок. "Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер. Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года. "Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва, дмитрий чернышенко, владимир путин, минобрнауки
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Минобрнауки
06:15 19.05.2025
 
Чернышенко назвал победителей второго конкурса на стипендию президента

Чернышенко: определены 500 победителей второго конкурсного отбора на стипендию президента

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок.
"Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер.
Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.
"Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФМОСКВАДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала