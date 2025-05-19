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В Ростовской области вводится режим ЧС
В Ростовской области вводится режим ЧС - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области вводится режим ЧС
Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T19:11+0300
2025-05-19T19:11+0300
2025-05-19T19:12+0300
экономика
ростовская область
режим чс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - ПРАЙМ. Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его информации, Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на состояние посевов. "Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС", - написал он в Telegram-канале. Это позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери, уточнил он. Он поручил региональному минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.
https://1prime.ru/20250204/minselkhoz-854663599.html
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ростовская область, режим чс
Экономика, Ростовская область, режим ЧС
В Ростовской области вводится режим ЧС
В Ростовской области после весенних заморозков вводится режим ЧС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - ПРАЙМ. Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его информации, Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на состояние посевов.
"Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС", - написал он в Telegram-канале.
Это позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери, уточнил он. Он поручил региональному минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.
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