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В Ростовской области вводится режим ЧС

В Ростовской области вводится режим ЧС - 19.05.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области вводится режим ЧС

Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T19:11+0300

2025-05-19T19:11+0300

2025-05-19T19:12+0300

экономика

ростовская область

режим чс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - ПРАЙМ. Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его информации, Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на состояние посевов. "Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС", - написал он в Telegram-канале. Это позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери, уточнил он. Он поручил региональному минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.

https://1prime.ru/20250204/minselkhoz-854663599.html

ростовская область

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ростовская область, режим чс