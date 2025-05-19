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Трамп объявит о плане создания системы ПРО "Золотой купол", пишут СМИ
Трамп объявит о плане создания системы ПРО "Золотой купол", пишут СМИ - 19.05.2025, ПРАЙМ
Трамп объявит о плане создания системы ПРО "Золотой купол", пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп должен объявить о выбранном им плане создания системы ПРО "Золотой купол" в ближайшие дни, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:18+0300
2025-05-19T14:18+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен объявить о выбранном им плане создания системы ПРО "Золотой купол" в ближайшие дни, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Ожидается, что Трамп объявит о предпочтительном варианте и его цене в ближайшие дни", - указывает телеканал. Отмечается, что в рамках проекта также должен быть назначен ответственный за контроль над разработкой и развертыванием "Золотого купола". В общей сложности в проект войдут около 100 программ. По информации CNN, Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету представить варианты разработки системы "Золотой купол" к 28 марта, однако Белый дом получил планы примерно через месяц после крайнего срока. Как заявили телеканалу источники, это подняло вопрос о том, не следует ли доверить дальнейшую проработку проекта кому-то другому.
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сша, дональд трамп, пит хегсет, cnn
Вооружения, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, CNN
Трамп объявит о плане создания системы ПРО "Золотой купол", пишут СМИ
CNN: Трамп должен объявить о плане создания системы ПРО "Золотой купол"
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен объявить о выбранном им плане создания системы ПРО "Золотой купол" в ближайшие дни, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Трамп объявит о предпочтительном варианте и его цене в ближайшие дни", - указывает телеканал.
Отмечается, что в рамках проекта также должен быть назначен ответственный за контроль над разработкой и развертыванием "Золотого купола".
В общей сложности в проект войдут около 100 программ.
По информации CNN, Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету представить варианты разработки системы "Золотой купол" к 28 марта, однако Белый дом получил планы примерно через месяц после крайнего срока. Как заявили телеканалу источники, это подняло вопрос о том, не следует ли доверить дальнейшую проработку проекта кому-то другому.
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