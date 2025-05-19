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Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста - 19.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250519/dollar-857722800.html
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста - 19.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T17:50+0300
2025-05-19T17:50+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1254 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,78%, до 100,3 пункта. За предыдущие четыре недели американская валюта подешевела к евро на 2%, к иене - на 2,4%. Давление на доллар в понедельник может оказывать понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА". Решение отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом, указало Moody's. В понедельник инвесторы также оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка.
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рынок, сша, moody's
Экономика, Рынок, США, Moody's
17:50 19.05.2025
 
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста

Курс доллара снижается к евро и иене после четырех недель роста

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1254 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,78%, до 100,3 пункта.
За предыдущие четыре недели американская валюта подешевела к евро на 2%, к иене - на 2,4%.
Давление на доллар в понедельник может оказывать понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА". Решение отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом, указало Moody's.
В понедельник инвесторы также оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка.
Валюты - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Евро дорожает к доллару на данных об инфляции в еврозоне
12:33
 
ЭкономикаРынокСШАMoody's
 
 
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