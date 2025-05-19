https://1prime.ru/20250519/dollar-857722800.html

Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста

Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста - 19.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T17:50+0300

2025-05-19T17:50+0300

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рынок

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1254 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,78%, до 100,3 пункта. За предыдущие четыре недели американская валюта подешевела к евро на 2%, к иене - на 2,4%. Давление на доллар в понедельник может оказывать понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА". Решение отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом, указало Moody's. В понедельник инвесторы также оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка.

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рынок, сша, moody's