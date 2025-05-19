https://1prime.ru/20250519/dollar-857722800.html
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста - 19.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T17:50+0300
2025-05-19T17:50+0300
2025-05-19T17:50+0300
экономика
рынок
сша
moody's
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1254 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,78%, до 100,3 пункта. За предыдущие четыре недели американская валюта подешевела к евро на 2%, к иене - на 2,4%. Давление на доллар в понедельник может оказывать понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА". Решение отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом, указало Moody's. В понедельник инвесторы также оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка.
https://1prime.ru/20250519/evro-857707219.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, moody's
Экономика, Рынок, США, Moody's
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста
Курс доллара снижается к евро и иене после четырех недель роста
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после четырех недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1254 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,78%, до 100,3 пункта.
За предыдущие четыре недели американская валюта подешевела к евро на 2%, к иене - на 2,4%.
Давление на доллар в понедельник может оказывать понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА". Решение отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом, указало Moody's.
В понедельник инвесторы также оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка.
Евро дорожает к доллару на данных об инфляции в еврозоне