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Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики - 19.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики
Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным:... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:08+0300
2025-05-19T14:08+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным: обмениваясь реализованными проектами и инструментами, они стимулируют работу друг друга, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере обучения и развития бизнеса, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян. "Экономика России сегодня характеризуется колоссальными, неожиданными изменениями во всем - правила игры, санкции, рынок труда. Причем, изменения эти происходят чуть не каждое утро, внося коррективы в деятельность отечественного бизнеса", - сказала она в кулуарах национальной бизнес-премии и конференции Wowbiz. По ее словам, в этих условиях возрастает роль "кросс-опыления". "Речь, иными словами, о тесном обмене опытом, лучшими практиками, достижениями между всеми участниками рынка - МСБ и крупными предприятиями, который становится трендом", - подчеркнула собеседница агентства. На вопрос, чему МСБ может научить большие корпорации, Ананян ответила - гибкости, оперативности, широте мышления. "Ведь крупные компании в отличие от МСБ крайне неподвижны. Таким образом, "маленькие" могут научить "больших", как решать задачи малыми ресурсами, оперативно перестроиться, чтобы соответствовать рынку. Неудивительно, что у крупных компаний появляются сегодня так называемые акселераторы стартапов, где инициируются новые идеи. Они уже есть, например, у "Сбера", МТС", - добавила она. Крупные же предприятия могут научить МСБ тому, как системно выстраивать бизнес, планировать деятельность с точки зрения долгосрочной перспективы, заключила Ананян.
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россия, москва, мтс
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
14:08 19.05.2025
 
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики

Эксперт Ананян: МСБ и крупные компании стимулируют работу друг друга

© fotolia.com / pressmaster%Совещание
%Совещание - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / pressmaster
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным: обмениваясь реализованными проектами и инструментами, они стимулируют работу друг друга, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере обучения и развития бизнеса, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян.
"Экономика России сегодня характеризуется колоссальными, неожиданными изменениями во всем - правила игры, санкции, рынок труда. Причем, изменения эти происходят чуть не каждое утро, внося коррективы в деятельность отечественного бизнеса", - сказала она в кулуарах национальной бизнес-премии и конференции Wowbiz.
По ее словам, в этих условиях возрастает роль "кросс-опыления".
"Речь, иными словами, о тесном обмене опытом, лучшими практиками, достижениями между всеми участниками рынка - МСБ и крупными предприятиями, который становится трендом", - подчеркнула собеседница агентства.
На вопрос, чему МСБ может научить большие корпорации, Ананян ответила - гибкости, оперативности, широте мышления.
"Ведь крупные компании в отличие от МСБ крайне неподвижны. Таким образом, "маленькие" могут научить "больших", как решать задачи малыми ресурсами, оперативно перестроиться, чтобы соответствовать рынку. Неудивительно, что у крупных компаний появляются сегодня так называемые акселераторы стартапов, где инициируются новые идеи. Они уже есть, например, у "Сбера", МТС", - добавила она.
Крупные же предприятия могут научить МСБ тому, как системно выстраивать бизнес, планировать деятельность с точки зрения долгосрочной перспективы, заключила Ананян.
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