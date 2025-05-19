https://1prime.ru/20250519/ekonomika-857712634.html

Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики

Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики - 19.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики

Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным:... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:08+0300

2025-05-19T14:08+0300

2025-05-19T14:08+0300

экономика

россия

москва

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/76292/43/762924347_0:228:4369:2685_1920x0_80_0_0_132c03056feae8da744a3e2606e0b907.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным: обмениваясь реализованными проектами и инструментами, они стимулируют работу друг друга, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере обучения и развития бизнеса, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян. "Экономика России сегодня характеризуется колоссальными, неожиданными изменениями во всем - правила игры, санкции, рынок труда. Причем, изменения эти происходят чуть не каждое утро, внося коррективы в деятельность отечественного бизнеса", - сказала она в кулуарах национальной бизнес-премии и конференции Wowbiz. По ее словам, в этих условиях возрастает роль "кросс-опыления". "Речь, иными словами, о тесном обмене опытом, лучшими практиками, достижениями между всеми участниками рынка - МСБ и крупными предприятиями, который становится трендом", - подчеркнула собеседница агентства. На вопрос, чему МСБ может научить большие корпорации, Ананян ответила - гибкости, оперативности, широте мышления. "Ведь крупные компании в отличие от МСБ крайне неподвижны. Таким образом, "маленькие" могут научить "больших", как решать задачи малыми ресурсами, оперативно перестроиться, чтобы соответствовать рынку. Неудивительно, что у крупных компаний появляются сегодня так называемые акселераторы стартапов, где инициируются новые идеи. Они уже есть, например, у "Сбера", МТС", - добавила она. Крупные же предприятия могут научить МСБ тому, как системно выстраивать бизнес, планировать деятельность с точки зрения долгосрочной перспективы, заключила Ананян.

https://1prime.ru/20250516/biznes-857654938.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, мтс