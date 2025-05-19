https://1prime.ru/20250519/ekonomika-857712634.html
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики - 19.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики
Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным:... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:08+0300
2025-05-19T14:08+0300
2025-05-19T14:08+0300
экономика
россия
москва
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/76292/43/762924347_0:228:4369:2685_1920x0_80_0_0_132c03056feae8da744a3e2606e0b907.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным: обмениваясь реализованными проектами и инструментами, они стимулируют работу друг друга, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере обучения и развития бизнеса, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян. "Экономика России сегодня характеризуется колоссальными, неожиданными изменениями во всем - правила игры, санкции, рынок труда. Причем, изменения эти происходят чуть не каждое утро, внося коррективы в деятельность отечественного бизнеса", - сказала она в кулуарах национальной бизнес-премии и конференции Wowbiz. По ее словам, в этих условиях возрастает роль "кросс-опыления". "Речь, иными словами, о тесном обмене опытом, лучшими практиками, достижениями между всеми участниками рынка - МСБ и крупными предприятиями, который становится трендом", - подчеркнула собеседница агентства. На вопрос, чему МСБ может научить большие корпорации, Ананян ответила - гибкости, оперативности, широте мышления. "Ведь крупные компании в отличие от МСБ крайне неподвижны. Таким образом, "маленькие" могут научить "больших", как решать задачи малыми ресурсами, оперативно перестроиться, чтобы соответствовать рынку. Неудивительно, что у крупных компаний появляются сегодня так называемые акселераторы стартапов, где инициируются новые идеи. Они уже есть, например, у "Сбера", МТС", - добавила она. Крупные же предприятия могут научить МСБ тому, как системно выстраивать бизнес, планировать деятельность с точки зрения долгосрочной перспективы, заключила Ананян.
https://1prime.ru/20250516/biznes-857654938.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76292/43/762924347_242:0:4125:2912_1920x0_80_0_0_473cccadc5073f02e72f21366933b108.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мтс
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
Эксперт назвала новый тренд в развитии экономики
Эксперт Ананян: МСБ и крупные компании стимулируют работу друг друга
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новым трендом в условиях стремительно развивающейся экономики РФ становится тесный обмен практиками предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупным: обмениваясь реализованными проектами и инструментами, они стимулируют работу друг друга, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере обучения и развития бизнеса, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян.
"Экономика России сегодня характеризуется колоссальными, неожиданными изменениями во всем - правила игры, санкции, рынок труда. Причем, изменения эти происходят чуть не каждое утро, внося коррективы в деятельность отечественного бизнеса", - сказала она в кулуарах национальной бизнес-премии и конференции Wowbiz.
По ее словам, в этих условиях возрастает роль "кросс-опыления".
"Речь, иными словами, о тесном обмене опытом, лучшими практиками, достижениями между всеми участниками рынка - МСБ и крупными предприятиями, который становится трендом", - подчеркнула собеседница агентства.
На вопрос, чему МСБ может научить большие корпорации, Ананян ответила - гибкости, оперативности, широте мышления.
"Ведь крупные компании в отличие от МСБ крайне неподвижны. Таким образом, "маленькие" могут научить "больших", как решать задачи малыми ресурсами, оперативно перестроиться, чтобы соответствовать рынку. Неудивительно, что у крупных компаний появляются сегодня так называемые акселераторы стартапов, где инициируются новые идеи. Они уже есть, например, у "Сбера", МТС", - добавила она.
Крупные же предприятия могут научить МСБ тому, как системно выстраивать бизнес, планировать деятельность с точки зрения долгосрочной перспективы, заключила Ананян.
Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией