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США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения
США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения - 19.05.2025, ПРАЙМ
США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения
США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и... | 19.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники. Новый эсминец является более современным, чем пять уже развернутых. В октябре 2024 года на базу в южной провинции Кадис прибыл пятый ракетный эсминец Oscar Austin - первый корабль серии Arleigh Burke Flight IIA, но до сих пор нет конкретной даты прибытия шестого, которое должно состояться в 2026 году. Главное отличие Flight III от предыдущих моделей - активный радар AN/SPY-6, способный обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии, чем предыдущие версии. Радар повышает эффективность в перехвате ракет - одной из ключевых возможностей этих кораблей, поскольку эсминцы на базе в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО. Первый эсминец новой серии Jack H. Lucas вступил в строй в 2023 году. Хотя администрация президента США Дональда Трампа еще не завершила пересмотр дислокации американских войск в Европе, источники сообщают, что база в Роте не только не потеряет своего значения, но, скорее, наоборот. Эсминцы на базе в Кадисе входят в состав Военно-морских сил передового базирования в Европе (FNDF-E), подчиняющихся американскому командованию по Европе и Африке. Газета отмечает, что помимо вклада в оборону НАТО, база в Кадисе играет ключевую роль в стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Эти корабли участвовали в бомбардировках Сирии, защите судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов и перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю во время нынешнего обострения в Газе.
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Вооружения, ЕВРОПА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, НАТО
США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения
Pais: США разместят на базе в Испании эсминец Arleigh Burke Flight III
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники.
Новый эсминец является более современным, чем пять уже развернутых. В октябре 2024 года на базу в южной провинции Кадис прибыл пятый ракетный эсминец Oscar Austin - первый корабль серии Arleigh Burke Flight IIA, но до сих пор нет конкретной даты прибытия шестого, которое должно состояться в 2026 году.
Главное отличие Flight III от предыдущих моделей - активный радар AN/SPY-6, способный обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии, чем предыдущие версии. Радар повышает эффективность в перехвате ракет - одной из ключевых возможностей этих кораблей, поскольку эсминцы на базе в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО. Первый эсминец новой серии Jack H. Lucas вступил в строй в 2023 году.
Хотя администрация президента США Дональда Трампа еще не завершила пересмотр дислокации американских войск в Европе, источники сообщают, что база в Роте не только не потеряет своего значения, но, скорее, наоборот.
Эсминцы на базе в Кадисе входят в состав Военно-морских сил передового базирования в Европе (FNDF-E), подчиняющихся американскому командованию по Европе и Африке. Газета отмечает, что помимо вклада в оборону НАТО, база в Кадисе играет ключевую роль в стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Эти корабли участвовали в бомбардировках Сирии, защите судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов и перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю во время нынешнего обострения в Газе.
СМИ: США отложили отправку шестого ракетного эсминца в Испанию