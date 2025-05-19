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Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне - 19.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне
Стоимость евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом статистики по потребительским ценам в еврозоне в апреле, свидетельствуют данные торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:32+0300
2025-05-19T08:32+0300
2025-05-19T08:32+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом статистики по потребительским ценам в еврозоне в апреле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1185 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 145,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 100,8 пункта. Позднее в понедельник статистическое агентство Евростат опубликует окончательные данные по инфляции в странах еврозоны по итогам апреля. Предварительная оценка показывала сохранение показателя годовой инфляции на уровне марта в 2,2%.
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рынок, торги, сша, евростат
Экономика, Рынок, Торги, США, Евростат
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне
Курс евро к доллару растет перед выходом статистики по потребительским ценам в еврозоне
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом статистики по потребительским ценам в еврозоне в апреле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1185 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижался до 145,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 100,8 пункта.
Позднее в понедельник статистическое агентство Евростат опубликует окончательные данные по инфляции в странах еврозоны по итогам апреля. Предварительная оценка показывала сохранение показателя годовой инфляции на уровне марта в 2,2%.
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