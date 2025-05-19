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Евро дорожает к доллару на данных об инфляции в еврозоне
Евро дорожает к доллару на данных об инфляции в еврозоне - 19.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару на данных об инфляции в еврозоне
Курс евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных об инфляции в еврозоне, доллар в свою очередь дешевеет после понижения кредитного рейтинга | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:33+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных об инфляции в еврозоне, доллар в свою очередь дешевеет после понижения кредитного рейтинга США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару растёт до 1,1266 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,83%, до 100,25 пункта. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательным данным, по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка, опубликованная в начале месяца. Апрельская инфляция составила 0,6%, что также совпало с первой оценкой. Доллар при этом в целом дешевеет к другим основным мировым валютам после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором".
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рынок, торги, сша, москва, скотт бессент
Экономика, Рынок, Торги, США, МОСКВА, Скотт Бессент
Евро дорожает к доллару на данных об инфляции в еврозоне
Курс евро к доллару растет после публикации данных об инфляции в еврозоне
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник днем после публикации данных об инфляции в еврозоне, доллар в свою очередь дешевеет после понижения кредитного рейтинга США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару растёт до 1,1266 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 144,93 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,63 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,83%, до 100,25 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательным данным, по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,2%, как и предполагала предварительная оценка, опубликованная в начале месяца. Апрельская инфляция составила 0,6%, что также совпало с первой оценкой.
Доллар при этом в целом дешевеет к другим основным мировым валютам после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США до "AA1" с "AAA". Министр финансов США Скотт Бессент в ответ назвал агентство "отстающим индикатором".
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