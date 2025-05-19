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МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе

МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ

МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе

Европа в настоящее время сталкивается с перечнем внутренних проблем, которые угрожают долгосрочному развитию региона, включая стареющее население, низкий... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T18:09+0300

2025-05-19T18:09+0300

2025-05-19T18:43+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Европа в настоящее время сталкивается с перечнем внутренних проблем, которые угрожают долгосрочному развитию региона, включая стареющее население, низкий уровень производительности труда и острую потребность в скоординированной энергетической политике, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Сегодня мы сталкиваемся с более неопределенным и фрагментированным миром, который сильнее подвержен потрясениям. Это усугубляет серию внутренних проблем в Европе… население стареет, изменение климата требует внимания, существует беспокоящий разрыв в производительности с наиболее динамичными экономиками", - указано в документе фонда. По мнению МВФ, повышенная волатильность цен на энергетическом рынке и недавние масштабные отключения электричества в Испании и Португалии также подчеркивают "острую потребность" скоординированной политики в области энергетики вместе с интеграцией энергетической инфраструктуры. Вместе с тем в международной организации отметили, что во многих европейских странах ограничено фискальное пространство для решения растущих внутренних проблем. "Европа должна снова активизироваться, если хочет сохранить свое процветание. Отсрочка вскоре сделает невозможным выполнение обязательств по социальному обеспечению, борьбе с изменением климата и национальной обороне", - подчеркнули в фонде. Там также указали, что решение существующих вызовов носит "экзистенциальный" характер для региона. "На карту поставлена экономическая и социальная модель Европы", - заключили в фонде.Вместе с тем в МВФ отметили, что эскалация торговой напряженности в мире может еще сильнее ослабить внешний спрос на европейские товары и усугубить неопределенность в экономике региона."Во-первых, эскалация торговой напряженности еще больше ослабит внешний спрос и увеличит неопределенность. Во-вторых, реконфигурация цепочек поставок может повлиять на (экономическую - ред.) активность и инфляцию", - указано в документе.При этом в фонде подчеркнули, что Европа должна избегать эскалации в вопросе импортных пошлин и "не стоять на пути структурных изменений"."Глобальный торговый режим изменился, и некоторое перераспределение ресурсов и реконфигурация цепочек создания стоимости кажутся неизбежными. В то же время важно не слишком остро реагировать", - отметили в МВФ.Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведет переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По ее словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.

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мвф, проблемы, европа