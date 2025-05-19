Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/evropa-857723003.html
МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе
МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ
МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе
Европа в настоящее время сталкивается с перечнем внутренних проблем, которые угрожают долгосрочному развитию региона, включая стареющее население, низкий... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:09+0300
2025-05-19T18:43+0300
экономика
мвф
проблемы
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Европа в настоящее время сталкивается с перечнем внутренних проблем, которые угрожают долгосрочному развитию региона, включая стареющее население, низкий уровень производительности труда и острую потребность в скоординированной энергетической политике, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Сегодня мы сталкиваемся с более неопределенным и фрагментированным миром, который сильнее подвержен потрясениям. Это усугубляет серию внутренних проблем в Европе… население стареет, изменение климата требует внимания, существует беспокоящий разрыв в производительности с наиболее динамичными экономиками", - указано в документе фонда. По мнению МВФ, повышенная волатильность цен на энергетическом рынке и недавние масштабные отключения электричества в Испании и Португалии также подчеркивают "острую потребность" скоординированной политики в области энергетики вместе с интеграцией энергетической инфраструктуры. Вместе с тем в международной организации отметили, что во многих европейских странах ограничено фискальное пространство для решения растущих внутренних проблем. "Европа должна снова активизироваться, если хочет сохранить свое процветание. Отсрочка вскоре сделает невозможным выполнение обязательств по социальному обеспечению, борьбе с изменением климата и национальной обороне", - подчеркнули в фонде. Там также указали, что решение существующих вызовов носит "экзистенциальный" характер для региона. "На карту поставлена экономическая и социальная модель Европы", - заключили в фонде.Вместе с тем в МВФ отметили, что эскалация торговой напряженности в мире может еще сильнее ослабить внешний спрос на европейские товары и усугубить неопределенность в экономике региона."Во-первых, эскалация торговой напряженности еще больше ослабит внешний спрос и увеличит неопределенность. Во-вторых, реконфигурация цепочек поставок может повлиять на (экономическую - ред.) активность и инфляцию", - указано в документе.При этом в фонде подчеркнули, что Европа должна избегать эскалации в вопросе импортных пошлин и "не стоять на пути структурных изменений"."Глобальный торговый режим изменился, и некоторое перераспределение ресурсов и реконфигурация цепочек создания стоимости кажутся неизбежными. В то же время важно не слишком остро реагировать", - отметили в МВФ.Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведет переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По ее словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
https://1prime.ru/20250516/embargo-857625154.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, проблемы, европа
Экономика, МВФ, проблемы, ЕВРОПА
18:09 19.05.2025 (обновлено: 18:43 19.05.2025)
 
МВФ сделал доклад о стратегических угрозах Европе

МВФ перечислил проблемы, угрожающие долгосрочному развитию Европы

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Европа в настоящее время сталкивается с перечнем внутренних проблем, которые угрожают долгосрочному развитию региона, включая стареющее население, низкий уровень производительности труда и острую потребность в скоординированной энергетической политике, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Сегодня мы сталкиваемся с более неопределенным и фрагментированным миром, который сильнее подвержен потрясениям. Это усугубляет серию внутренних проблем в Европе… население стареет, изменение климата требует внимания, существует беспокоящий разрыв в производительности с наиболее динамичными экономиками", - указано в документе фонда.
По мнению МВФ, повышенная волатильность цен на энергетическом рынке и недавние масштабные отключения электричества в Испании и Португалии также подчеркивают "острую потребность" скоординированной политики в области энергетики вместе с интеграцией энергетической инфраструктуры.
Вместе с тем в международной организации отметили, что во многих европейских странах ограничено фискальное пространство для решения растущих внутренних проблем.
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Страны Европы обсудят полный запрет на торговлю с Россией, пишут СМИ
16 мая, 08:39
"Европа должна снова активизироваться, если хочет сохранить свое процветание. Отсрочка вскоре сделает невозможным выполнение обязательств по социальному обеспечению, борьбе с изменением климата и национальной обороне", - подчеркнули в фонде.
Там также указали, что решение существующих вызовов носит "экзистенциальный" характер для региона.
"На карту поставлена экономическая и социальная модель Европы", - заключили в фонде.
Вместе с тем в МВФ отметили, что эскалация торговой напряженности в мире может еще сильнее ослабить внешний спрос на европейские товары и усугубить неопределенность в экономике региона.
"Во-первых, эскалация торговой напряженности еще больше ослабит внешний спрос и увеличит неопределенность. Во-вторых, реконфигурация цепочек поставок может повлиять на (экономическую - ред.) активность и инфляцию", - указано в документе.
При этом в фонде подчеркнули, что Европа должна избегать эскалации в вопросе импортных пошлин и "не стоять на пути структурных изменений".
"Глобальный торговый режим изменился, и некоторое перераспределение ресурсов и реконфигурация цепочек создания стоимости кажутся неизбежными. В то же время важно не слишком остро реагировать", - отметили в МВФ.
Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведет переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По ее словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
 
ЭкономикаМВФпроблемыЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала