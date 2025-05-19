https://1prime.ru/20250519/evropa-857726465.html
Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС
Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС - 19.05.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС
Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:25+0300
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2025-05-19T20:29+0300
политика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы "обломать" Россию во всем. И они хотят склонить (президента США Дональда) Трампа на свою сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос о настрое европейских политиков, стремящихся "обработать" Трампа перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Вместе с тем помощник президента отметил, что президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию."Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков.Путин в понедельник позвонил Трампу из Образовательного центра "Сириус", который российский лидер посещает в этот день.
https://1prime.ru/20250519/peskov-857706714.html
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дмитрий песков, европа, политики, работа
Политика, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, Политики, работа
Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС
Песков: основная траектория работы политиков ЕС - "обломать" Россию во всем
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы "обломать" Россию во всем. И они хотят склонить (президента США Дональда) Трампа на свою сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Так он ответил на вопрос о настрое европейских политиков, стремящихся "обработать" Трампа перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.
Вместе с тем помощник президента отметил, что президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию.
"Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков.
Путин в понедельник позвонил Трампу из Образовательного центра "Сириус", который российский лидер посещает в этот день.
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