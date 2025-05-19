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Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС

Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС - 19.05.2025, ПРАЙМ

Песков объяснил, в чем заключается основная траектория работы политиков ЕС

Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T20:25+0300

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политика

дмитрий песков

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политики

работа

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы "обломать" Россию во всем. И они хотят склонить (президента США Дональда) Трампа на свою сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос о настрое европейских политиков, стремящихся "обработать" Трампа перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Вместе с тем помощник президента отметил, что президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию."Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков.Путин в понедельник позвонил Трампу из Образовательного центра "Сириус", который российский лидер посещает в этот день.

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дмитрий песков, европа, политики, работа