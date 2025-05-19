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Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году
Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году
Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе понизила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,1% с ожидавшихся осенью 1,5%, а еврозоны - до 0,9% с... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:37+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе понизила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,1% с ожидавшихся осенью 1,5%, а еврозоны - до 0,9% с 1,3%, следует из обнародованного в понедельник документа. "Еврокомиссия прогнозирует рост реального ВВП на 1,1% в 2025 году в ЕС и на 0,9% в еврозоне, что в целом соответствует темпам, зафиксированным в 2024 году. Ожидается, что в 2026 году рост ускорится до 1,5% в ЕС и 1,4% в еврозоне", - говорится в заявлении ЕК. Ожидания по 2026 году в осеннем прогнозе также были лучше - рост экономики на 1,8% в Евросоюзе и на 1,6% в еврозоне.
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Экономика, Брюссель, ЕС, ЕК
Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году
ЕК понизила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,1%
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе понизила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,1% с ожидавшихся осенью 1,5%, а еврозоны - до 0,9% с 1,3%, следует из обнародованного в понедельник документа.
"Еврокомиссия прогнозирует рост реального ВВП на 1,1% в 2025 году в ЕС и на 0,9% в еврозоне, что в целом соответствует темпам, зафиксированным в 2024 году. Ожидается, что в 2026 году рост ускорится до 1,5% в ЕС и 1,4% в еврозоне", - говорится в заявлении ЕК.
Ожидания по 2026 году в осеннем прогнозе также были лучше - рост экономики на 1,8% в Евросоюзе и на 1,6% в еврозоне.
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