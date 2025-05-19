https://1prime.ru/20250519/evrosoyuz-857707539.html

Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году

Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики ЕС в 2025 году

Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе понизила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,1% с ожидавшихся осенью 1,5%, а еврозоны - до 0,9% с... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:37+0300

2025-05-19T12:37+0300

2025-05-19T12:37+0300

экономика

брюссель

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/82775/77/827757748_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6ef9b337c85c68d839375e06ea069d9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе понизила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,1% с ожидавшихся осенью 1,5%, а еврозоны - до 0,9% с 1,3%, следует из обнародованного в понедельник документа. "Еврокомиссия прогнозирует рост реального ВВП на 1,1% в 2025 году в ЕС и на 0,9% в еврозоне, что в целом соответствует темпам, зафиксированным в 2024 году. Ожидается, что в 2026 году рост ускорится до 1,5% в ЕС и 1,4% в еврозоне", - говорится в заявлении ЕК. Ожидания по 2026 году в осеннем прогнозе также были лучше - рост экономики на 1,8% в Евросоюзе и на 1,6% в еврозоне.

https://1prime.ru/20250519/kitay-857707385.html

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель, ес, ек