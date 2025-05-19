https://1prime.ru/20250519/evrostat-857706213.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта - 19.05.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на мартовском уровне в 2,2%, следует из данных Евростата. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:05+0300
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2025-05-19T12:05+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на мартовском уровне в 2,2%, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале мая.
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мировая экономика, москва, евростат
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне марта
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля осталась на уровне 2,2%