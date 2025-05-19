https://1prime.ru/20250519/fas-857703904.html

ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК

ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК - 19.05.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика ПИК, служба продолжает проверку в... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:01+0300

2025-05-19T11:01+0300

2025-05-19T11:01+0300

технологии

бизнес

недвижимость

москва

пик

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/75/757637550_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_9579aa9639cee6b47760229580a5429d.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на ограничение доступа к услугам провайдеров для жильцов, заявили в ведомстве. "ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК. Служба продолжает проверку в связи с жалобами и информацией СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее ведомство запросило у 11 интернет-провайдеров сведения о барьерах при получении доступа в дома ПИК, а у региональных жилищных инспекций в 13 субъектах РФ - данные об управляющих компаниях, работающих в 84 ЖК застройщика. По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. Такие проблемы доступа выявлены в 4 субъектах РФ - Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, добавили в ведомстве. ФАС России направила соответствующие запросы в адрес "Ловител" и 10 управляющих компаний застройщика. Они должны предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска конкретных провайдеров в многоквартирные дома, пояснили в ведомстве. В случае подтверждения фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования, подчеркивается в сообщении.

https://1prime.ru/20250414/pribyl-856655861.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, недвижимость, москва, пик