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ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК - 19.05.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК
ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК - 19.05.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика ПИК, служба продолжает проверку в... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:01+0300
2025-05-19T11:01+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на ограничение доступа к услугам провайдеров для жильцов, заявили в ведомстве. "ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК. Служба продолжает проверку в связи с жалобами и информацией СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее ведомство запросило у 11 интернет-провайдеров сведения о барьерах при получении доступа в дома ПИК, а у региональных жилищных инспекций в 13 субъектах РФ - данные об управляющих компаниях, работающих в 84 ЖК застройщика. По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. Такие проблемы доступа выявлены в 4 субъектах РФ - Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, добавили в ведомстве. ФАС России направила соответствующие запросы в адрес "Ловител" и 10 управляющих компаний застройщика. Они должны предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска конкретных провайдеров в многоквартирные дома, пояснили в ведомстве. В случае подтверждения фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования, подчеркивается в сообщении.
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технологии, бизнес, недвижимость, москва, пик
Технологии, Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, ПИК
11:01 19.05.2025
 
ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК

ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в комплексы застройщика ПИК

ФАС РФ
ФАС РФ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на ограничение доступа к услугам провайдеров для жильцов, заявили в ведомстве.
"ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК. Служба продолжает проверку в связи с жалобами и информацией СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ведомство запросило у 11 интернет-провайдеров сведения о барьерах при получении доступа в дома ПИК, а у региональных жилищных инспекций в 13 субъектах РФ - данные об управляющих компаниях, работающих в 84 ЖК застройщика.
По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. Такие проблемы доступа выявлены в 4 субъектах РФ - Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, добавили в ведомстве.
ФАС России направила соответствующие запросы в адрес "Ловител" и 10 управляющих компаний застройщика. Они должны предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска конкретных провайдеров в многоквартирные дома, пояснили в ведомстве.
В случае подтверждения фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования, подчеркивается в сообщении.
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