https://1prime.ru/20250519/figaro-857704636.html

СМИ: Париж представит ЕК меры против юрцлиц, не разделяющих ценности ЕС

СМИ: Париж представит ЕК меры против юрцлиц, не разделяющих ценности ЕС - 19.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Париж представит ЕК меры против юрцлиц, не разделяющих ценности ЕС

Франция в ближайшее время представит Еврокомиссии меры и возражения против субсидирования организаций, которые не разделяют ценности Евросоюза, сообщает в... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:11+0300

2025-05-19T11:11+0300

2025-05-19T11:11+0300

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ПАРИЖ, 19 мая - ПРАЙМ. Франция в ближайшее время представит Еврокомиссии меры и возражения против субсидирования организаций, которые не разделяют ценности Евросоюза, сообщает в понедельник газета Figaro со ссылкой на текст записки с позицией Парижа. "Париж призывает "Европейский союз удвоить свои усилия" в борьбе с антисемитизмом и риторикой ненависти, а также "защищать европейские ценности..., избегая любого финансирования организаций и лиц, враждебных европейским ценностям". Эти "недостатки... могут нанести серьезный ущерб поддержке европейского проекта нашими согражданами", - цитирует текст документа газета. Отмечается, что записка будет предварительно представлена в понедельник австрийскому федеральному министру по делам ЕС Клаудии Плакольм в рамках ее встречи с министром-делегатом по делам Европы при МИД Франции Бенжаменом Аддадом и главой МВД Франции Брюно Ретайо в Париже. Официально позиция Парижа будет озвучена на Совете по общим вопросам Совета ЕС, в которой также участвуют представители Еврокомиссии. Как пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с делом, этот шаг Парижа вызван "регулярными скандалами" из-за финансирования Евросоюзом исламистских организаций, который пользуются "наивностью" Еврокомиссии. Как напоминает издание, европейские субсидии предоставляются организациям, деятельность которых соответствует "ценностям ЕС". Париж предлагает ряд мер, как введение процедуры проверок и более ясных руководящих принципов, чтобы европейские агентства лучше ориентировались в "абстрактных" понятиях, как "враждебность европейским ценностям". Франция также призывает проверять личности и биографии физических лиц, связанных с организациями, которые подают заявки на субсидирование. На сегодняшний день проверке подлежат только юридические лица. Помимо этого, французские власти хотят усилить борьбу с антисемитизмом на фоне роста эскалации на Ближнем Востоке с октября 2023 года. Для этого предлагается расширить сферу применения "европреступлений", включив в нее преступления на почве ненависти и риторику ненависти.

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мировая экономика, париж, франция, европа, ес, мид, мвд