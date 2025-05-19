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Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката

Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката - 19.05.2025, ПРАЙМ

Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката

Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вернул себе лидерство в кинопрокате, заработав 53,8 миллиона рублей в РФ и... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T01:32+0300

2025-05-19T01:32+0300

2025-05-19T01:32+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вернул себе лидерство в кинопрокате, заработав 53,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд, сообщает портал kinobusiness.com. На второе место опустилась картина "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева с Владимиром Машковым в одной из главных ролей, собравшая в прокате 49,8 миллиона рублей. Третью строчку заняла премьера недели - фильм ужасов "Пункт назначения. Кровные узы": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 30,6 миллионов рублей. На четвертом месте оказалась еще одна премьера - комедия "Туда", заработавшая 22,8 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм о детском концлагере в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны "Группа крови": картина заработала в прокате за уикенд 22,5 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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