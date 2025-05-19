Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250519/film-857695107.html
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката - 19.05.2025, ПРАЙМ
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката
Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вернул себе лидерство в кинопрокате, заработав 53,8 миллиона рублей в РФ и... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T01:32+0300
2025-05-19T01:32+0300
россия
москва
рф
белоруссия
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857695107.jpg?1747607541
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вернул себе лидерство в кинопрокате, заработав 53,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд, сообщает портал kinobusiness.com. На второе место опустилась картина "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева с Владимиром Машковым в одной из главных ролей, собравшая в прокате 49,8 миллиона рублей. Третью строчку заняла премьера недели - фильм ужасов "Пункт назначения. Кровные узы": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 30,6 миллионов рублей. На четвертом месте оказалась еще одна премьера - комедия "Туда", заработавшая 22,8 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм о детском концлагере в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны "Группа крови": картина заработала в прокате за уикенд 22,5 миллиона рублей.
москва
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, белоруссия, снг
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
01:32 19.05.2025
 
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым стал лидером проката

Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым вернул лидерство в кинопрокате

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вернул себе лидерство в кинопрокате, заработав 53,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд, сообщает портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась картина "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева с Владимиром Машковым в одной из главных ролей, собравшая в прокате 49,8 миллиона рублей.
Третью строчку заняла премьера недели - фильм ужасов "Пункт назначения. Кровные узы": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 30,6 миллионов рублей.
На четвертом месте оказалась еще одна премьера - комедия "Туда", заработавшая 22,8 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм о детском концлагере в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны "Группа крови": картина заработала в прокате за уикенд 22,5 миллиона рублей.
 
РОССИЯМОСКВАРФБЕЛОРУССИЯСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала