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Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет замороженных активов России

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет замороженных активов России - 19.05.2025, ПРАЙМ

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет замороженных активов России

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 миллионов евро, сообщает в понедельник финское минобороны. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:09+0300

2025-05-19T11:09+0300

2025-05-19T11:09+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 миллионов евро, сообщает в понедельник финское минобороны. "Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов на Украину. Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", - говорится в сообщении ведомства. По словам минобороны, стоимость контакта составляет 90 миллионов евро. Содержание поставок, способ и сроки их доставки ведомство не раскрывает.

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россия, украина, ес, нато