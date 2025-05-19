https://1prime.ru/20250519/finlyandiya-857729057.html

"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией

"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией

В результате закрытия границы с Российской Федерацией Финляндия ежемесячно теряет свыше полумиллиона евро, против чего выступили работники таможни, передает... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T23:38+0300

2025-05-19T23:38+0300

2025-05-19T23:40+0300

политика

таможня

расходы

российско-финская граница

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В результате закрытия границы с Российской Федерацией Финляндия ежемесячно теряет свыше полумиллиона евро, против чего выступили работники таможни, передает финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle, ссылаясь на издание Helsingin Sanomat.Глава таможенной службы Сами Ракшит отметил: "Необходимо принимать долгосрочные решения, будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы — прим. ред.)"При этом он почеркнул, что "терпение персонала не бесконечно". В материале Yle поясняется, что многие сотрудники таможенное службы, которые ранее работали на границе с Россией, около двух лет вынуждены трудиться в разъездах.Как сообщается, дополнительные траты финских таможенников достигают €450 тысяч в месяц. Так, таможня была вынуждена проводить подготовительные работы в связи с введением чрезвычайного закона. В частности, службе пришлось оплачивать аренду морских контейнеров для проведения собеседований с просителями убежища.

https://1prime.ru/20250516/yle-857632149.html

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таможня, расходы, российско-финская граница