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"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией
"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией
В результате закрытия границы с Российской Федерацией Финляндия ежемесячно теряет свыше полумиллиона евро, против чего выступили работники таможни, передает... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T23:38+0300
2025-05-19T23:40+0300
политика
таможня
расходы
российско-финская граница
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В результате закрытия границы с Российской Федерацией Финляндия ежемесячно теряет свыше полумиллиона евро, против чего выступили работники таможни, передает финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle, ссылаясь на издание Helsingin Sanomat.Глава таможенной службы Сами Ракшит отметил: "Необходимо принимать долгосрочные решения, будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы — прим. ред.)"При этом он почеркнул, что "терпение персонала не бесконечно". В материале Yle поясняется, что многие сотрудники таможенное службы, которые ранее работали на границе с Россией, около двух лет вынуждены трудиться в разъездах.Как сообщается, дополнительные траты финских таможенников достигают €450 тысяч в месяц. Так, таможня была вынуждена проводить подготовительные работы в связи с введением чрезвычайного закона. В частности, службе пришлось оплачивать аренду морских контейнеров для проведения собеседований с просителями убежища.
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таможня, расходы, российско-финская граница
Политика, таможня, расходы, российско-финская граница
23:38 19.05.2025 (обновлено: 23:40 19.05.2025)
 
"Терпение не бесконечно". Финнов возмутила ситуация на границе с Россией

Yle: финские таможенники выразили недовольны из-за закрытия границы с Россией

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В результате закрытия границы с Российской Федерацией Финляндия ежемесячно теряет свыше полумиллиона евро, против чего выступили работники таможни, передает финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle, ссылаясь на издание Helsingin Sanomat.
Глава таможенной службы Сами Ракшит отметил: "Необходимо принимать долгосрочные решения, будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы — прим. ред.)"
При этом он почеркнул, что "терпение персонала не бесконечно".
В материале Yle поясняется, что многие сотрудники таможенное службы, которые ранее работали на границе с Россией, около двух лет вынуждены трудиться в разъездах.
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Как сообщается, дополнительные траты финских таможенников достигают €450 тысяч в месяц. Так, таможня была вынуждена проводить подготовительные работы в связи с введением чрезвычайного закона. В частности, службе пришлось оплачивать аренду морских контейнеров для проведения собеседований с просителями убежища.
 
Политикатаможнярасходыроссийско-финская граница
 
 
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