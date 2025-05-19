https://1prime.ru/20250519/fts-857709213.html

ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей

ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ

ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей

Контрабанду более тонны прекурсоров для производства метадона на сумму свыше 7 миллиардов рублей пресекли в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:00+0300

2025-05-19T13:00+0300

2025-05-19T13:00+0300

происшествия

россия

общество

нижегородская область

рф

оренбургская область

фтс россии

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Контрабанду более тонны прекурсоров для производства метадона на сумму свыше 7 миллиардов рублей пресекли в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС). "Ввоз 1,2 тонны прекурсоров для производства метадона и 25 кг прегабалина пресекли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС во взаимодействии с Приволжской оперативной таможней. Этого хватило бы для изготовления 4,3 миллиона доз запрещенных веществ. Стоимость на черном рынке составляет свыше 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Таможенники установили, что нелегальный груз доставили в Нижегородскую область через границу под видом одежды, косметики и посуды. Экспертиза подтвердила, что это прекурсор синтетического наркотика метадона и сильнодействующее вещество прегабалин. Возбуждены уголовные дела по статье 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере) и статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Отмечается, что мероприятия проводились совместно с пограничной службой ФСБ России по Оренбургской области и УФСБ России по Нижегородской области.

https://1prime.ru/20250503/nakazanie-857248824.html

нижегородская область

рф

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , нижегородская область, рф, оренбургская область, фтс россии, фсб