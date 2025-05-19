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ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей
ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ
ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей
Контрабанду более тонны прекурсоров для производства метадона на сумму свыше 7 миллиардов рублей пресекли в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:00+0300
2025-05-19T13:00+0300
2025-05-19T13:00+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Контрабанду более тонны прекурсоров для производства метадона на сумму свыше 7 миллиардов рублей пресекли в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС). "Ввоз 1,2 тонны прекурсоров для производства метадона и 25 кг прегабалина пресекли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС во взаимодействии с Приволжской оперативной таможней. Этого хватило бы для изготовления 4,3 миллиона доз запрещенных веществ. Стоимость на черном рынке составляет свыше 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Таможенники установили, что нелегальный груз доставили в Нижегородскую область через границу под видом одежды, косметики и посуды. Экспертиза подтвердила, что это прекурсор синтетического наркотика метадона и сильнодействующее вещество прегабалин. Возбуждены уголовные дела по статье 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере) и статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Отмечается, что мероприятия проводились совместно с пограничной службой ФСБ России по Оренбургской области и УФСБ России по Нижегородской области.
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Происшествия, РОССИЯ, Общество , Нижегородская область, РФ, Оренбургская область, ФТС России, ФСБ
ФТС пресекла контрабанду прекурсоров для метадона на 7 миллиардов рублей
ФТС: в Нижегородской области пресечена контрабанда прекурсоров для производства метадона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Контрабанду более тонны прекурсоров для производства метадона на сумму свыше 7 миллиардов рублей пресекли в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Ввоз 1,2 тонны прекурсоров для производства метадона и 25 кг прегабалина пресекли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС во взаимодействии с Приволжской оперативной таможней. Этого хватило бы для изготовления 4,3 миллиона доз запрещенных веществ. Стоимость на черном рынке составляет свыше 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Таможенники установили, что нелегальный груз доставили в Нижегородскую область через границу под видом одежды, косметики и посуды. Экспертиза подтвердила, что это прекурсор синтетического наркотика метадона и сильнодействующее вещество прегабалин.
Возбуждены уголовные дела по статье 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере) и статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Отмечается, что мероприятия проводились совместно с пограничной службой ФСБ России по Оренбургской области и УФСБ России по Нижегородской области.
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