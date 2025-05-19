https://1prime.ru/20250519/gaz-857711395.html
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе
Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:53+0300
2025-05-19T13:53+0300
2025-05-19T13:53+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
ек
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_29bb94a4584cf7114cd38dfd2e29a7bf.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 38,1 евро за мегаватт-час (примерно 437 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 32,6 евро за мегаватт-час (около 381 доллара за тысячу кубометров). Осенью ЕК ожидала, что в этом году газ в Европе будет стоить 39,8 евро за мегаватт-час, а в 2026 году - 34,8 евро. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. В прошлом году средняя биржевая цена газа в Европе составила 34,6 евро за мегаватт-час (почти 386 долларов за тысячу кубометров).
https://1prime.ru/20250519/neft-857710014.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ca20a35781c71d4a591bcaaad9e7ebc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, нидерланды, ек, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ЕК, ICE
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе
Еврокомиссия понизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе в 2025 году на 4%
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК.
Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 38,1 евро за мегаватт-час (примерно 437 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 32,6 евро за мегаватт-час (около 381 доллара за тысячу кубометров).
Осенью ЕК ожидала, что в этом году газ в Европе будет стоить 39,8 евро за мегаватт-час, а в 2026 году - 34,8 евро.
Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE.
В прошлом году средняя биржевая цена газа в Европе составила 34,6 евро за мегаватт-час (почти 386 долларов за тысячу кубометров).
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent