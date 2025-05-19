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ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе

ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ

ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе

Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:53+0300

2025-05-19T13:53+0300

2025-05-19T13:53+0300

энергетика

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 38,1 евро за мегаватт-час (примерно 437 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 32,6 евро за мегаватт-час (около 381 доллара за тысячу кубометров). Осенью ЕК ожидала, что в этом году газ в Европе будет стоить 39,8 евро за мегаватт-час, а в 2026 году - 34,8 евро. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. В прошлом году средняя биржевая цена газа в Европе составила 34,6 евро за мегаватт-час (почти 386 долларов за тысячу кубометров).

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газ, европа, нидерланды, ек, ice