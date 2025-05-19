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ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ
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ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе
Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:53+0300
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энергетика
газ
европа
нидерланды
ек
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 38,1 евро за мегаватт-час (примерно 437 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 32,6 евро за мегаватт-час (около 381 доллара за тысячу кубометров). Осенью ЕК ожидала, что в этом году газ в Европе будет стоить 39,8 евро за мегаватт-час, а в 2026 году - 34,8 евро. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. В прошлом году средняя биржевая цена газа в Европе составила 34,6 евро за мегаватт-час (почти 386 долларов за тысячу кубометров).
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газ, европа, нидерланды, ек, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ЕК, ICE
13:53 19.05.2025
 
ЕК снизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе

Еврокомиссия понизила прогноз средней биржевой цены газа в Европе в 2025 году на 4%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания биржевой стоимости газа в Европе в текущем году на 4,3%, а в 2026 году - на 6,3%, говорится в обновлённом прогнозе ЕК.
Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 38,1 евро за мегаватт-час (примерно 437 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 32,6 евро за мегаватт-час (около 381 доллара за тысячу кубометров).
Осенью ЕК ожидала, что в этом году газ в Европе будет стоить 39,8 евро за мегаватт-час, а в 2026 году - 34,8 евро.
Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE.
В прошлом году средняя биржевая цена газа в Европе составила 34,6 евро за мегаватт-час (почти 386 долларов за тысячу кубометров).
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
ЕК снизила прогноз средней цены на нефть марки Brent
13:13
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫЕКICE
 
 
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