https://1prime.ru/20250519/gazoprovod-857722369.html
"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2"
"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2" - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2"
Коммерческий контракт с китайской стороной по газопроводу "Сила Сибири-2" может быть пописан осенью 2025 года. Не последнюю роль в решении по этому контракту... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T17:37+0300
2025-05-19T17:37+0300
2025-05-19T17:38+0300
экономика
россия
китай
договор
сила сибири-2
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/04/841330410_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_0273c35a2666e8c33ca6515cd3f3d00b.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Коммерческий контракт с китайской стороной по газопроводу "Сила Сибири-2" может быть пописан осенью 2025 года. Не последнюю роль в решении по этому контракту сыграл отказ Китая от закупки американского СПГ. Об этом в беседе с "Новыми Известиями" рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.По его словам, российской стороне придется всерьез побороться за этот контракт и ее ожидают "тяжелые переговоры", тем не менее Громов считает, что "мы можем услышать о подписании контракта на поставку газа по "Силе Сибири- 2" уже этой осенью". При этом он отметил, что запланированный ответный визит в Китай президента РФ Владимира Путина даст отмашку для реализации этого "многострадального проекта".До недавней встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве на праздновании Дня Победы ситуация с "Силой Сибири-2" долгое время была заморожена, поскольку стороны не могли договориться о цене на газ, который будет поставляться по новому газопроводу. Но после указанной встречи, как отметил Громов, дело сдвинулось с мертвой точки.Также Китай подталкивает к подписанию контракта то обстоятельство, что в феврале он полностью отказался от закупок СПГ у Соединенных Штатов, и, как считают в экспертном сообществе, уже к ним не вернется, за исключением поставок по долгосрочным договорам.Российская Федерация рассчитывает ежегодно поставлять по газопроводу "Сила Сибири-2" не менее 50 млрд куб газа.
https://1prime.ru/20250508/novak-857394725.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/04/841330410_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_8750ba37ce838d423aa96cf98021fd5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, договор, сила сибири-2, сша
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, договор, Сила Сибири-2, США
"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2"
Громов: контракт с Китаем по "Силе Сибии-2" может быть подписан осенью 2025 года
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ.
Коммерческий контракт с китайской стороной по газопроводу "Сила Сибири-2" может быть пописан осенью 2025 года. Не последнюю роль в решении по этому контракту сыграл отказ Китая от закупки американского СПГ. Об этом в беседе с "Новыми Известиями"
рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
По его словам, российской стороне придется всерьез побороться за этот контракт и ее ожидают "тяжелые переговоры", тем не менее Громов считает, что "мы можем услышать о подписании контракта на поставку газа по "Силе Сибири- 2" уже этой осенью". При этом он отметил, что запланированный ответный визит в Китай президента РФ Владимира Путина даст отмашку для реализации этого "многострадального проекта".
До недавней встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве на праздновании Дня Победы ситуация с "Силой Сибири-2" долгое время была заморожена, поскольку стороны не могли договориться о цене на газ, который будет поставляться по новому газопроводу. Но после указанной встречи, как отметил Громов, дело сдвинулось с мертвой точки.
Также Китай подталкивает к подписанию контракта то обстоятельство, что в феврале он полностью отказался от закупок СПГ у Соединенных Штатов, и, как считают в экспертном сообществе, уже к ним не вернется, за исключением поставок по долгосрочным договорам.
Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"
Российская Федерация рассчитывает ежегодно поставлять по газопроводу "Сила Сибири-2" не менее 50 млрд куб газа.