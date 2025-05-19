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"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2"

"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2" - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Многострадальный проект". США "уговорили" Китай на "Силу Сибири-2"

Коммерческий контракт с китайской стороной по газопроводу "Сила Сибири-2" может быть пописан осенью 2025 года. Не последнюю роль в решении по этому контракту... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T17:37+0300

2025-05-19T17:37+0300

2025-05-19T17:38+0300

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россия

китай

договор

сила сибири-2

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Коммерческий контракт с китайской стороной по газопроводу "Сила Сибири-2" может быть пописан осенью 2025 года. Не последнюю роль в решении по этому контракту сыграл отказ Китая от закупки американского СПГ. Об этом в беседе с "Новыми Известиями" рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.По его словам, российской стороне придется всерьез побороться за этот контракт и ее ожидают "тяжелые переговоры", тем не менее Громов считает, что "мы можем услышать о подписании контракта на поставку газа по "Силе Сибири- 2" уже этой осенью". При этом он отметил, что запланированный ответный визит в Китай президента РФ Владимира Путина даст отмашку для реализации этого "многострадального проекта".До недавней встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве на праздновании Дня Победы ситуация с "Силой Сибири-2" долгое время была заморожена, поскольку стороны не могли договориться о цене на газ, который будет поставляться по новому газопроводу. Но после указанной встречи, как отметил Громов, дело сдвинулось с мертвой точки.Также Китай подталкивает к подписанию контракта то обстоятельство, что в феврале он полностью отказался от закупок СПГ у Соединенных Штатов, и, как считают в экспертном сообществе, уже к ним не вернется, за исключением поставок по долгосрочным договорам.Российская Федерация рассчитывает ежегодно поставлять по газопроводу "Сила Сибири-2" не менее 50 млрд куб газа.

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россия, китай, договор, сила сибири-2, сша