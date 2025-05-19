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В ГД внесут проект об увеличении пенсий для иждивенцев - 19.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект об увеличении пенсий для иждивенцев
В ГД внесут проект об увеличении пенсий для иждивенцев - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об увеличении пенсий для иждивенцев
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в понедельник, 19 мая, на рассмотрение Государственной Думы законопроект, которым предлагается | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T00:26+0300
2025-05-19T00:26+0300
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в понедельник, 19 мая, на рассмотрение Государственной Думы законопроект, которым предлагается снять установленное ограничение по числу нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионеров, для увеличения положенной выплаты к страховой пенсии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях". "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что действующим законодательством предусмотрено увеличение размеров пенсий гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, путем установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Добавляется, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Аналогичное увеличение размеров пенсий предусмотрено для граждан, имеющих нетрудоспособных членов семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех членов семьи.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
00:26 19.05.2025
 
В ГД внесут проект об увеличении пенсий для иждивенцев

Депутат Нилов внесет в ГД проект об увеличении пенсий для иждивенцев

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в понедельник, 19 мая, на рассмотрение Государственной Думы законопроект, которым предлагается снять установленное ограничение по числу нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионеров, для увеличения положенной выплаты к страховой пенсии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях".
"Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что действующим законодательством предусмотрено увеличение размеров пенсий гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, путем установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Добавляется, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Аналогичное увеличение размеров пенсий предусмотрено для граждан, имеющих нетрудоспособных членов семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех членов семьи.
 
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