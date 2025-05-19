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В ГД внесут проект об отмене динамического ценообразования на билеты - 19.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект об отмене динамического ценообразования на билеты
В ГД внесут проект об отмене динамического ценообразования на билеты - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об отмене динамического ценообразования на билеты
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить динамическое... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T04:20+0300
2025-05-19T04:20+0300
бизнес
россия
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить динамическое ценообразование при продаже билетов на железнодорожный транспорт для граждан с низкими доходами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Введение законодательных ограничений на изменение стоимости проезда для отдельных категорий граждан направлено на предотвращение злоупотреблений монопольным положением перевозчика", - говорится в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для формирования стоимости билетов в поездах дальнего следования в России используется система динамического ценообразования, которая позволяет автоматически определять стоимость билетов на поезда в зависимости от спроса и предложения. По его словам, такая система учитывает время года, расположение мест в вагоне, день недели, время отправления или прибытия поезда. "Например, стоимость билетов повышается летом и во время праздников. Поскольку нижние места пользуются большим спросом, то они продаются дороже, чем верхние. Как и билеты с отправлением в пятницу или воскресенье", – добавил Миронов По мнению лидера СРЗП, динамическое ценообразование приводит к значительным колебаниям стоимости билетов. Он отметил, что накануне отправления билеты стоят дорого, а поездка в праздничные дни из-за "сезонных коэффициентов и надбавок" часто становится не по карману студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам и гражданам с низкими доходами. "Принятие законопроекта создает справедливую и предсказуемую систему ценообразования на железнодорожные перевозки, будет способствовать снижению социальной напряжённости и укреплению доверия граждан к государственным механизмам регулирования деятельности естественных монополий", – заключил Миронов.
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192
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192
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4.7
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бизнес, россия, сергей миронов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
04:20 19.05.2025
 
В ГД внесут проект об отмене динамического ценообразования на билеты

Депутат Миронов предложил отменить динамическое ценообразование при продаже билетов

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить динамическое ценообразование при продаже билетов на железнодорожный транспорт для граждан с низкими доходами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Введение законодательных ограничений на изменение стоимости проезда для отдельных категорий граждан направлено на предотвращение злоупотреблений монопольным положением перевозчика", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для формирования стоимости билетов в поездах дальнего следования в России используется система динамического ценообразования, которая позволяет автоматически определять стоимость билетов на поезда в зависимости от спроса и предложения.
По его словам, такая система учитывает время года, расположение мест в вагоне, день недели, время отправления или прибытия поезда.
"Например, стоимость билетов повышается летом и во время праздников. Поскольку нижние места пользуются большим спросом, то они продаются дороже, чем верхние. Как и билеты с отправлением в пятницу или воскресенье", – добавил Миронов
По мнению лидера СРЗП, динамическое ценообразование приводит к значительным колебаниям стоимости билетов. Он отметил, что накануне отправления билеты стоят дорого, а поездка в праздничные дни из-за "сезонных коэффициентов и надбавок" часто становится не по карману студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам и гражданам с низкими доходами.
"Принятие законопроекта создает справедливую и предсказуемую систему ценообразования на железнодорожные перевозки, будет способствовать снижению социальной напряжённости и укреплению доверия граждан к государственным механизмам регулирования деятельности естественных монополий", – заключил Миронов.
 
БизнесРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
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