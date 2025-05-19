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В ГД внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокость с животными - 19.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокость с животными
В ГД внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокость с животными - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокость с животными
Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции "Новые люди" внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T15:17+0300
2025-05-19T15:17+0300
общество
россия
госдума
мвд
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции "Новые люди" внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона… предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время суды часто не назначают такие экспертизы, если не выявлено очевидных психиатрических расстройств, что снижает эффективность реагирования на подобные преступления. В сопроводительных документах приведены данные МВД РФ, согласно которым в России за 2024 год зарегистрировано 656 таких преступлений, однако, наказания за них обычно ограничиваются штрафами или обязательными работами, а случаи назначения лечения — редкость. Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжёлых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми, а особенно это актуально для подростков, у которых такие действия нередко перерастают в более серьёзные преступления, и без соответствующего лечения рецидив крайне вероятен. Законопроект направлен на раннюю диагностику психических отклонений у обвиняемых, что позволит применять превентивные меры и повысить общую безопасность.
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общество , россия, госдума, мвд
Общество , РОССИЯ, Госдума, МВД
15:17 19.05.2025
 
В ГД внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокость с животными

В ГД внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокое обращение с животными

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Пожилая женщина сидит на скамейке
Пожилая женщина сидит на скамейке - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции "Новые люди" внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона… предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в настоящее время суды часто не назначают такие экспертизы, если не выявлено очевидных психиатрических расстройств, что снижает эффективность реагирования на подобные преступления.
В сопроводительных документах приведены данные МВД РФ, согласно которым в России за 2024 год зарегистрировано 656 таких преступлений, однако, наказания за них обычно ограничиваются штрафами или обязательными работами, а случаи назначения лечения — редкость.
Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжёлых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми, а особенно это актуально для подростков, у которых такие действия нередко перерастают в более серьёзные преступления, и без соответствующего лечения рецидив крайне вероятен.
Законопроект направлен на раннюю диагностику психических отклонений у обвиняемых, что позволит применять превентивные меры и повысить общую безопасность.
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