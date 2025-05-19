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В ГД внесен проект о расширении мер конфискации имущества у коррупционеров
В ГД внесен проект о расширении мер конфискации имущества у коррупционеров - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о расширении мер конфискации имущества у коррупционеров
Депутат Госдумы Михаил Делягин от фракции "Справедливая Россия - За правду" внес в палату парламента законопроект, которым расширяются меры конфискации... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:29+0300
2025-05-19T16:29+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Делягин от фракции "Справедливая Россия - За правду" внес в палату парламента законопроект, которым расширяются меры конфискации имущества в отношении коррупционных преступлений, документ доступен в думской электронной базе. "Благодаря предлагаемым настоящим законопроектом поправкам у лиц, совершивших коррупционные преступления, исчезнет возможность защитить от предусмотренных законом санкций движимое и недвижимое имущество, подлежащее конфискации… оформив его на своих родственников, являющихся наследниками первой очереди", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается изымать не только имущество, напрямую связанное с преступлением, но и другое имущество, включая то, что оформлено на близких родственников коррупционера. В сопроводительных документах отмечается, что такие меры уже применяются в других странах, например, в США, где конфискация затрагивает также членов семей преступников, если те не сотрудничают со следствием, что делает коррупцию менее привлекательной и подрывает финансовую базу организованной преступности. По мнению автора проекта, в России коррупция часто тесно связана с организованными преступными группами. Поэтому предлагается конфисковывать имущество у чиновников, совершивших коррупционные преступления в составе преступного сообщества, если они отказываются сотрудничать со следствием. Уточняется, что конфискации не будут касаться предметов первой необходимости и жилья в пределах установленных норм, чтобы сохранить минимальные условия жизни, но родственники коррупционеров получат стимул для предотвращения преступлений и выявления необоснованного богатства. Законопроект направлен на устранение лазеек, позволяющих сохранять преступные доходы, и усиление профилактики коррупции. В случае принятия данной инициативы, проект также может увеличить поступления в бюджет за счёт конфискации активов. -0-
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россия, общество , сша, госдума
РОССИЯ, Общество , США, Госдума
В ГД внесен проект о расширении мер конфискации имущества у коррупционеров
В ГД внесен проект о конфискации имущества у коррупционеров и их родственников
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Делягин от фракции "Справедливая Россия - За правду" внес в палату парламента законопроект, которым расширяются меры конфискации имущества в отношении коррупционных преступлений, документ доступен в думской электронной базе.
"Благодаря предлагаемым настоящим законопроектом поправкам у лиц, совершивших коррупционные преступления, исчезнет возможность защитить от предусмотренных законом санкций движимое и недвижимое имущество, подлежащее конфискации… оформив его на своих родственников, являющихся наследниками первой очереди", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается изымать не только имущество, напрямую связанное с преступлением, но и другое имущество, включая то, что оформлено на близких родственников коррупционера.
В сопроводительных документах отмечается, что такие меры уже применяются в других странах, например, в США, где конфискация затрагивает также членов семей преступников, если те не сотрудничают со следствием, что делает коррупцию менее привлекательной и подрывает финансовую базу организованной преступности.
По мнению автора проекта, в России коррупция часто тесно связана с организованными преступными группами. Поэтому предлагается конфисковывать имущество у чиновников, совершивших коррупционные преступления в составе преступного сообщества, если они отказываются сотрудничать со следствием.
Уточняется, что конфискации не будут касаться предметов первой необходимости и жилья в пределах установленных норм, чтобы сохранить минимальные условия жизни, но родственники коррупционеров получат стимул для предотвращения преступлений и выявления необоснованного богатства.
Законопроект направлен на устранение лазеек, позволяющих сохранять преступные доходы, и усиление профилактики коррупции. В случае принятия данной инициативы, проект также может увеличить поступления в бюджет за счёт конфискации активов. -0-
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