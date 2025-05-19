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ВОЗ сократила бюджет из-за выхода США из организации на 21%
ВОЗ сократила бюджет из-за выхода США из организации на 21% - 19.05.2025, ПРАЙМ
ВОЗ сократила бюджет из-за выхода США из организации на 21%
Предлагаемый бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 и 2027 годы был сокращен на 21% в связи с выходом США из организации, заявил гендиректор | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:16+0300
2025-05-19T14:16+0300
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ЖЕНЕВА, 19 мая - ПРАЙМ. Предлагаемый бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 и 2027 годы был сокращен на 21% в связи с выходом США из организации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии генеральной ассамблеи здравоохранения. "На этой неделе вы рассмотрите сокращенный бюджет на 2026-2027 годы в размере 4,2 миллиарда долларов. Это на 21% меньше первоначально предлагаемого бюджета в размере 5,3 миллиарда долларов", - сказал он. Он добавил, что организация не может делать все, о чем ее просят государства-члены, с учетом имеющихся ресурсов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
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финансы, мировая экономика, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
ВОЗ сократила бюджет из-за выхода США из организации на 21%
Гебрейесус: предлагаемый бюджет ВОЗ на 2026-2027 годы сократили на 21%
ЖЕНЕВА, 19 мая - ПРАЙМ. Предлагаемый бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 и 2027 годы был сокращен на 21% в связи с выходом США из организации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии генеральной ассамблеи здравоохранения.
"На этой неделе вы рассмотрите сокращенный бюджет на 2026-2027 годы в размере 4,2 миллиарда долларов. Это на 21% меньше первоначально предлагаемого бюджета в размере 5,3 миллиарда долларов", - сказал он.
Он добавил, что организация не может делать все, о чем ее просят государства-члены, с учетом имеющихся ресурсов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
В ВОЗ заявили о сокращении числа сотрудников из-за нехватки денег