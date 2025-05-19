https://1prime.ru/20250519/genprokuratura-857709686.html

Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International*

Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International* - 19.05.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International*

Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:06+0300

2025-05-19T13:06+0300

2025-05-19T13:07+0300

россия

москва

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне", - говорится в сообщении. Там уточнили, что организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. В действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России. Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов, добавляется в релизе.* Деятельность организации признана нежелательной в России

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва