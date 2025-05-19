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Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International* - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International*
Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International* - 19.05.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International*
Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:06+0300
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россия
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне", - говорится в сообщении. Там уточнили, что организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. В действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России. Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов, добавляется в релизе.* Деятельность организации признана нежелательной в России
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13:06 19.05.2025 (обновлено: 13:07 19.05.2025)
 
Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International*

Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International* в РФ нежелательной

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
%Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. В действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России.
Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов, добавляется в релизе.
* Деятельность организации признана нежелательной в России
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