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В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей - 19.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T01:20+0300
2025-05-19T01:20+0300
бизнес
общество
россия
дмитрий гусев
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной. "Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету", - сказал Гусев РИА Новости. Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах. Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы. "К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее", — заключил Гусев.
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бизнес, общество , россия, дмитрий гусев, владимир путин, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Владимир Путин, Госдума
01:20 19.05.2025
 
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

В Госдуму внесут проект о праве многодетных семей на два бесплатных парковочных места

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной.
"Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету", - сказал Гусев РИА Новости.
Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах.
Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы.
"К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее", — заключил Гусев.
 
БизнесОбществоРОССИЯДмитрий ГусевВладимир ПутинГосдума
 
 
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