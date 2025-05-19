Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о субсидиях для льготников - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250519/gosduma-857695490.html
В Госдуме рассказали о субсидиях для льготников
В Госдуме рассказали о субсидиях для льготников - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о субсидиях для льготников
Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T02:32+0300
2025-05-19T02:32+0300
энергетика
газ
россия
рф
москва
севастополь
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857695490.jpg?1747611153
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 2023 года государство компенсирует отдельным льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что данная сумма может быть увеличена за счет бюджета субъекта РФ", - сказал Кошелев. По словам парламентария, направить средства можно на проведение работ внутри участка: оплату проекта, проведение строительно-монтажных работ в границах участка и внутридомовых сетях, а также покупку газового оборудования и приборов учета. Он добавил, что такая поддержка может быть оказана 13 категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми. "Кроме того, регионы могут дополнять этот перечень. В некоторых субъектах РФ на такую же льготу могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. К таким категориям граждан также могут быть отнесены мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в СВО", - добавил Кошелев. Он пояснил, что для того, чтобы получить субсидию на льготное подключение газа необходимо подать заявление через местный орган социальной защиты или через портал "Госуслуги", а также предоставить необходимые документы: паспорт, правоустанавливающие документы на собственность, справку о составе семьи и документы, подтверждающие льготный статус, проектно-сметную или договорную документацию на газификацию. Далее необходимо дождаться рассмотрения, а после завершения проверки документов субсидия будет направлена на оплату подключения газа.
рф
москва
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, рф, москва, севастополь, госдума
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, Госдума
02:32 19.05.2025
 
В Госдуме рассказали о субсидиях для льготников

Депутат Кошелев: льготникам выделят 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 2023 года государство компенсирует отдельным льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что данная сумма может быть увеличена за счет бюджета субъекта РФ", - сказал Кошелев.
По словам парламентария, направить средства можно на проведение работ внутри участка: оплату проекта, проведение строительно-монтажных работ в границах участка и внутридомовых сетях, а также покупку газового оборудования и приборов учета.
Он добавил, что такая поддержка может быть оказана 13 категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми.
"Кроме того, регионы могут дополнять этот перечень. В некоторых субъектах РФ на такую же льготу могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. К таким категориям граждан также могут быть отнесены мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в СВО", - добавил Кошелев.
Он пояснил, что для того, чтобы получить субсидию на льготное подключение газа необходимо подать заявление через местный орган социальной защиты или через портал "Госуслуги", а также предоставить необходимые документы: паспорт, правоустанавливающие документы на собственность, справку о составе семьи и документы, подтверждающие льготный статус, проектно-сметную или договорную документацию на газификацию. Далее необходимо дождаться рассмотрения, а после завершения проверки документов субсидия будет направлена на оплату подключения газа.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯРФМОСКВАСЕВАСТОПОЛЬГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала