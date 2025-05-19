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Российско-китайский форум открылся в Хабаровске
Российско-китайский форум открылся в Хабаровске - 19.05.2025, ПРАЙМ
Российско-китайский форум открылся в Хабаровске
Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T05:21+0300
2025-05-19T05:21+0300
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си цзиньпин
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ХАБАРОВСК, 19 мая - ПРАЙМ. Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), передает корреспондент РИА Новости.
Накануне форума стартовала спортивная и культурная программы масштабного мероприятия. На острове Большом Уссурийском прошел марафон, в котором участие приняли около 400 бегунов, в том числе и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он преодолел дистанцию в пять километров. Много гостей собрал гастрофестиваль "Кухни России и Китая". Вместе с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном глава региона попробовал фирменные блюда, приготовленные поварами двух стран.
"Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран... Очень перспективно обсуждение сотрудничества в освоении Большого Уссурийского острова", - сказал на открытии Цзян Саоян.
Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.
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россия, бизнес, китай, кнр, хабаровский край, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КНР, Хабаровский край, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Российско-китайский форум открылся в Хабаровске
В Хабаровске открыли "Аллею дружбы" в честь 30-летия российско-китайского форума
ХАБАРОВСК, 19 мая - ПРАЙМ. Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), передает корреспондент РИА Новости.
Накануне форума стартовала спортивная и культурная программы масштабного мероприятия. На острове Большом Уссурийском прошел марафон, в котором участие приняли около 400 бегунов, в том числе и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он преодолел дистанцию в пять километров. Много гостей собрал гастрофестиваль "Кухни России и Китая". Вместе с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном глава региона попробовал фирменные блюда, приготовленные поварами двух стран.
"Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран... Очень перспективно обсуждение сотрудничества в освоении Большого Уссурийского острова", - сказал на открытии Цзян Саоян.
Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.