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Российско-китайский форум открылся в Хабаровске

Российско-китайский форум открылся в Хабаровске - 19.05.2025, ПРАЙМ

Российско-китайский форум открылся в Хабаровске

Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T05:21+0300

2025-05-19T05:21+0300

2025-05-19T05:21+0300

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си цзиньпин

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ХАБАРОВСК, 19 мая - ПРАЙМ. Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), передает корреспондент РИА Новости. Накануне форума стартовала спортивная и культурная программы масштабного мероприятия. На острове Большом Уссурийском прошел марафон, в котором участие приняли около 400 бегунов, в том числе и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он преодолел дистанцию в пять километров. Много гостей собрал гастрофестиваль "Кухни России и Китая". Вместе с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном глава региона попробовал фирменные блюда, приготовленные поварами двух стран. "Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран... Очень перспективно обсуждение сотрудничества в освоении Большого Уссурийского острова", - сказал на открытии Цзян Саоян. Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.

китай

кнр

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россия, бизнес, китай, кнр, хабаровский край, владимир путин, си цзиньпин