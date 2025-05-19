https://1prime.ru/20250519/ii-857701613.html
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека - 19.05.2025, ПРАЙМ
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека
Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:57+0300
2025-05-19T09:57+0300
2025-05-19T09:57+0300
технологии
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_0:93:1921:1173_1920x0_80_0_0_51e697c2a04864378a44e46292365c25.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает руководитель чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI Ник Терли. "Искусственный интеллект должен не заменять людей, а расширять человеческие возможности. Я не ищу дружбы и отношений с искусственным интеллектом. Наоборот, ChatGPT делает меня более продуктивным и дает мне больше времени для общения с друзьями", - заявил Терли в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Таким образом он ответил на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что ИИ мог бы заменить человеку друзей. В начале февраля глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман высказал мнение, что переход к широкому использованию искусственного интеллекта будет довольно болезненным. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20250515/ii-857617671.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_116:0:1803:1265_1920x0_80_0_0_94d7745d3db76dbd737672ce604c07f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, openai
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека
Глава чат-бота OpenAI Терли: ИИ не должен заменить общение с живыми людьми
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает руководитель чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI Ник Терли.
"Искусственный интеллект должен не заменять людей, а расширять человеческие возможности. Я не ищу дружбы и отношений с искусственным интеллектом. Наоборот, ChatGPT делает меня более продуктивным и дает мне больше времени для общения с друзьями", - заявил Терли в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Таким образом он ответил на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что ИИ мог бы заменить человеку друзей.
В начале февраля глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман высказал мнение, что переход к широкому использованию искусственного интеллекта будет довольно болезненным. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Глава Минцифры назвал направления в повседневной жизни, которые изменил ИИ