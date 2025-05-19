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Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека

Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека - 19.05.2025, ПРАЙМ

Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека

Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:57+0300

2025-05-19T09:57+0300

2025-05-19T09:57+0300

технологии

openai

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает руководитель чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI Ник Терли. "Искусственный интеллект должен не заменять людей, а расширять человеческие возможности. Я не ищу дружбы и отношений с искусственным интеллектом. Наоборот, ChatGPT делает меня более продуктивным и дает мне больше времени для общения с друзьями", - заявил Терли в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Таким образом он ответил на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что ИИ мог бы заменить человеку друзей. В начале февраля глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман высказал мнение, что переход к широкому использованию искусственного интеллекта будет довольно болезненным. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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технологии, openai