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Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека - 19.05.2025, ПРАЙМ
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека
Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:57+0300
2025-05-19T09:57+0300
технологии
openai
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает руководитель чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI Ник Терли. "Искусственный интеллект должен не заменять людей, а расширять человеческие возможности. Я не ищу дружбы и отношений с искусственным интеллектом. Наоборот, ChatGPT делает меня более продуктивным и дает мне больше времени для общения с друзьями", - заявил Терли в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Таким образом он ответил на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что ИИ мог бы заменить человеку друзей. В начале февраля глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман высказал мнение, что переход к широкому использованию искусственного интеллекта будет довольно болезненным. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, openai
Технологии, OpenAI
09:57 19.05.2025
 
Глава чат-бота OpenAI заявил, что ИИ не должен заменить человека

Глава чат-бота OpenAI Терли: ИИ не должен заменить общение с живыми людьми

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить человеку общение с живыми людьми, его стоит использовать для расширения собственных возможностей, считает руководитель чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI Ник Терли.
"Искусственный интеллект должен не заменять людей, а расширять человеческие возможности. Я не ищу дружбы и отношений с искусственным интеллектом. Наоборот, ChatGPT делает меня более продуктивным и дает мне больше времени для общения с друзьями", - заявил Терли в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Таким образом он ответил на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что ИИ мог бы заменить человеку друзей.
В начале февраля глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман высказал мнение, что переход к широкому использованию искусственного интеллекта будет довольно болезненным. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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ТехнологииOpenAI
 
 
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