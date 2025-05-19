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Основные фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/indeksy--857713368.html
Основные фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне
Основные фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне - 19.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне
Основные фондовые индексы Европы опускаются в понедельник после публикации окончательной оценки инфляции в еврозоне по итогам апреля, свидетельствуют данные... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:23+0300
2025-05-19T14:23+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются в понедельник после публикации окончательной оценки инфляции в еврозоне по итогам апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48% - до 8 643,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 831,73 пункта, немецкий DAX - на 0,01%, до 23 747,12 пункта. Так, ранее в понедельник Евростат опубликовал окончательные данные по инфляции в странах еврозоны: по итогам апреля она осталась на мартовском уровне в 2,2%, как и представляла предварительная оценка. Инвесторы следят также за корпоративными новостями. Так, акции американской Novavax на Франкфуртской фондовой бирже растут более чем на 12,5% после сообщения о подтверждении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вакцины компании от COVID-19.
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рынок, торги, индексы, европа, dax, евростат
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Евростат
14:23 19.05.2025
 
Основные фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне

Основные фондовые индексы Европы снижаются после публикации оценки инфляции в еврозоне

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / jamdesign
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются в понедельник после публикации окончательной оценки инфляции в еврозоне по итогам апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48% - до 8 643,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 831,73 пункта, немецкий DAX - на 0,01%, до 23 747,12 пункта.
Так, ранее в понедельник Евростат опубликовал окончательные данные по инфляции в странах еврозоны: по итогам апреля она осталась на мартовском уровне в 2,2%, как и представляла предварительная оценка.
Инвесторы следят также за корпоративными новостями. Так, акции американской Novavax на Франкфуртской фондовой бирже растут более чем на 12,5% после сообщения о подтверждении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вакцины компании от COVID-19.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе
15 мая, 11:37
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПАDAXЕвростат
 
 
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