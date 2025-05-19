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Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США - 19.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США
Фондовые индексы Уолл-стрит в начале недели демонстрируют отрицательную динамику после новостей о понижении кредитного рейтинга США агентством Moody's, следует... | 19.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в начале недели демонстрируют отрицательную динамику после новостей о понижении кредитного рейтинга США агентством Moody's, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,08%, до 42 622,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,47%, до 19 121,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 5 939,04 пункта. По мнению аналитиков, рынки реагируют на понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "AA1"с "AAA". "Понижение кредитного рейтинга США добавляет еще один пункт к длинному списку неопределенности, включая тарифные, фискальные, инфляционные и макроэкономические факторы, которые сейчас оценивает фондовый рынок", - приводит агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Cal Bay Investments Кларка Геранена (Clark Geranen). В частости, бумаги Apple дешевеют на 2,09% , Tesla - на 2,76%. Кроме того, акции соцсети Reddit дешевеют на 3,68% вслед за понижением аналитиками Wells Fargo рейтинга бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".
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рынок, торги, акции, сша, moody's, dow jones, apple, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Moody's, Dow Jones, Apple, Nasdaq Composite
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о снижении рейтинга США Moody's
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в начале недели демонстрируют отрицательную динамику после новостей о понижении кредитного рейтинга США агентством Moody's, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,08%, до 42 622,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,47%, до 19 121,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 5 939,04 пункта.
По мнению аналитиков, рынки реагируют на понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "AA1"с "AAA".
"Понижение кредитного рейтинга США добавляет еще один пункт к длинному списку неопределенности, включая тарифные, фискальные, инфляционные и макроэкономические факторы, которые сейчас оценивает фондовый рынок", - приводит агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Cal Bay Investments Кларка Геранена (Clark Geranen).
В частости, бумаги Apple дешевеют на 2,09% , Tesla - на 2,76%. Кроме того, акции соцсети Reddit дешевеют на 3,68% вслед за понижением аналитиками Wells Fargo рейтинга бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после понижения кредитного рейтинга США