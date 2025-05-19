https://1prime.ru/20250519/indeksy--857721846.html

Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США

Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США - 19.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на новостях о понижении рейтинга США

Фондовые индексы Уолл-стрит в начале недели демонстрируют отрицательную динамику после новостей о понижении кредитного рейтинга США агентством Moody's, следует... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T17:25+0300

2025-05-19T17:25+0300

2025-05-19T17:25+0300

экономика

рынок

торги

акции

сша

moody's

dow jones

apple

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в начале недели демонстрируют отрицательную динамику после новостей о понижении кредитного рейтинга США агентством Moody's, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,08%, до 42 622,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,47%, до 19 121,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 5 939,04 пункта. По мнению аналитиков, рынки реагируют на понижение агентством Moody's кредитного рейтинга США до "AA1"с "AAA". "Понижение кредитного рейтинга США добавляет еще один пункт к длинному списку неопределенности, включая тарифные, фискальные, инфляционные и макроэкономические факторы, которые сейчас оценивает фондовый рынок", - приводит агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Cal Bay Investments Кларка Геранена (Clark Geranen). В частости, бумаги Apple дешевеют на 2,09% , Tesla - на 2,76%. Кроме того, акции соцсети Reddit дешевеют на 3,68% вслед за понижением аналитиками Wells Fargo рейтинга бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

https://1prime.ru/20250519/fyuchersy--857716036.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, moody's, dow jones, apple, nasdaq composite