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Еврокомиссия сохранила прогноз по инфляции в ЕС

Еврокомиссия сохранила прогноз по инфляции в ЕС - 19.05.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия сохранила прогноз по инфляции в ЕС

Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе в целом сохранила прогноз по снижению инфляции в ЕС и еврозоне до примерно 2% в 2026 году, следует из... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:45+0300

2025-05-19T12:45+0300

2025-05-19T12:45+0300

экономика

брюссель

ес

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе в целом сохранила прогноз по снижению инфляции в ЕС и еврозоне до примерно 2% в 2026 году, следует из обнародованного документа. Такой же уровень инфляции прогнозировался Комиссией и в осеннем прогнозе в прошлом году. "Ожидается, что продолжающийся процесс дезинфляции, начавшийся в конце 2022 года, будет неуклонно развиваться. После снижения до 2,4% в 2024 году инфляция в еврозоне, по прогнозам, достигнет целевого показателя ЕЦБ в 2% уже в 2025 году, а в 2026 году снизится еще больше", - указывается в заявлении ЕК. Там подчеркнули, что "в ЕС инфляция, как ожидается, будет следовать аналогичной динамике с немного более высокого уровня в 2024 году до уровня чуть ниже 2% в 2026 году".

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