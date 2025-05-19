https://1prime.ru/20250519/interesy-857699884.html

"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева

"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева

Ключевые требования российской стороны заключаются в устранении первопричин конфликта на Украине и установлении прочного мира. Об этом сообщил в эфире на... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:12+0300

2025-05-19T09:12+0300

2025-05-19T09:12+0300

политика

сша

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украина

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Ключевые требования российской стороны заключаются в устранении первопричин конфликта на Украине и установлении прочного мира. Об этом сообщил в эфире на YouTube военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор."С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят", - подчеркнул он.По словам эксперта, речь главным образом идет о людях, которые имеют отношение к совершению преступлений, а также к пыткам против гражданского населения, в том числе и на территории Курской области. По этой причине, именно этот элемент Украины должен быть уничтожен, резюмировал он.

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сша, россия, украина