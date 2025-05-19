Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250519/interesy-857699884.html
"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева
"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева
Ключевые требования российской стороны заключаются в устранении первопричин конфликта на Украине и установлении прочного мира. Об этом сообщил в эфире на... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:12+0300
2025-05-19T09:12+0300
политика
сша
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Ключевые требования российской стороны заключаются в устранении первопричин конфликта на Украине и установлении прочного мира. Об этом сообщил в эфире на YouTube военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор."С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят", - подчеркнул он.По словам эксперта, речь главным образом идет о людях, которые имеют отношение к совершению преступлений, а также к пыткам против гражданского населения, в том числе и на территории Курской области. По этой причине, именно этот элемент Украины должен быть уничтожен, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250518/peregovory-857691083.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, украина
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА
09:12 19.05.2025
 
"Русские не шутят". В США резко высказались о переговорах Москвы и Киева

Полковник Макгрегор: Киеву придется считаться с интересами Москвы

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Ключевые требования российской стороны заключаются в устранении первопричин конфликта на Украине и установлении прочного мира. Об этом сообщил в эфире на YouTube военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор.
"С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят", - подчеркнул он.
По словам эксперта, речь главным образом идет о людях, которые имеют отношение к совершению преступлений, а также к пыткам против гражданского населения, в том числе и на территории Курской области. По этой причине, именно этот элемент Украины должен быть уничтожен, резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 19:17
 
ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала