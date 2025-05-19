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Разведка Франции просила сообщать IP подозреваемых, рассказал Дуров

Разведка Франции просила сообщать IP подозреваемых, рассказал Дуров - 19.05.2025, ПРАЙМ

Разведка Франции просила сообщать IP подозреваемых, рассказал Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что французская разведка просила его передавать IP-адреса подозреваемых в терроризме в стране, но основным... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T23:12+0300

2025-05-19T23:12+0300

2025-05-19T23:12+0300

происшествия

павел дуров

франция

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что французская разведка просила его передавать IP-адреса подозреваемых в терроризме в стране, но основным объектом ее внимания была геополитика. "Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной - якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография никогда не упоминалась. Им действительно были нужны IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, однако основным объектом внимания оставалась геополитика: Румыния, Молдавия, Украина", - написал он в соцсети X. Дуров также добавил, что с 2018 года мессенджер различными способами борется с насилием в отношении детей, среди которых специальные команды модераторов, горячие линии общественных организаций, а также ежедневные отчеты о прозрачности на тему запрещенного контента. "Ложное утверждение о том, что Telegram ничего не сделал для удаления детской порнографии, является тактикой манипуляции", - указал он. В пятницу участник гонки на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что управление внешней безопасности Франции отрицает обвинения Дурова. При этом в разведуправлении подтвердили, что выходили на контакт с основателем Telegram в течение последних лет.

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павел дуров, франция, разведка, ip, раскрытие