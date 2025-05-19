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Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии

Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии - 19.05.2025, ПРАЙМ

Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии

Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:37+0300

2025-05-19T16:37+0300

2025-05-19T16:37+0300

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литва

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иск

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики. "Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН... за организацию масштабного ввоза мигрантов в Литву. Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Литовская сторона утверждает, что власти Белоруссии якобы намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы. В заявлении говорится, что Литва требует также "полную компенсацию ущерба, включая затраты на строительство пограничного заграждения". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

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литва, международный суд оон, иск, белоруссия, мигранты