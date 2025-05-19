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Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии
Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии - 19.05.2025, ПРАЙМ
Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии
Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:37+0300
2025-05-19T16:37+0300
политика
литва
международный суд оон
иск
белоруссия
мигранты
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики. "Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН... за организацию масштабного ввоза мигрантов в Литву. Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Литовская сторона утверждает, что власти Белоруссии якобы намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы. В заявлении говорится, что Литва требует также "полную компенсацию ущерба, включая затраты на строительство пограничного заграждения". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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литва, международный суд оон, иск, белоруссия, мигранты
Политика, ЛИТВА, Международный суд ООН, иск, БЕЛОРУССИЯ, Мигранты
16:37 19.05.2025
 
Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии

МИД: Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии за якобы ввоз мигрантов

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики.
"Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН... за организацию масштабного ввоза мигрантов в Литву. Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Литовская сторона утверждает, что власти Белоруссии якобы намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы.
В заявлении говорится, что Литва требует также "полную компенсацию ущерба, включая затраты на строительство пограничного заграждения".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Захарова "отправила" экс-президента Литвы обсуждать ядерное оружие в Париж
13 мая, 13:16
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
 
ПолитикаЛИТВАМеждународный суд ООНискБЕЛОРУССИЯМигранты
 
 
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