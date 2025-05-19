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В Японии назвали контакты США и России "крайне важным смыслом"
В Японии назвали контакты США и России "крайне важным смыслом" - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Японии назвали контакты США и России "крайне важным смыслом"
Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T06:06+0300
2025-05-19T06:06+0300
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ТОКИО, 19 мая – ПРАЙМ. Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.
"Согласно посту президента (США Дональда) Трампа в соцсетях, в 10 утра по времени США, в 23 часов по времени Токио (17.00 мск) он проведет телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а затем с президентом (Владимиром) Зеленским. Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием", - сказал Хаяси.
Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
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россия, мировая экономика, сша, токио, япония
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Токио, ЯПОНИЯ
В Японии назвали контакты США и России "крайне важным смыслом"
Генсек правительства Японии Хаяси: контакты США и России носят крайне важный смысл
ТОКИО, 19 мая – ПРАЙМ. Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.
"Согласно посту президента (США Дональда) Трампа в соцсетях, в 10 утра по времени США, в 23 часов по времени Токио (17.00 мск) он проведет телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а затем с президентом (Владимиром) Зеленским. Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием", - сказал Хаяси.
Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.