https://1prime.ru/20250519/juristy-857695604.html

Юристы рассказали, что грозит участникам конфликта с соседями

Юристы рассказали, что грозит участникам конфликта с соседями - 19.05.2025, ПРАЙМ

Юристы рассказали, что грозит участникам конфликта с соседями

Конфликт с соседями может грозить его участникам уголовной ответственностью в случае клеветы, причинения серьезного вреда здоровью, порчи имущества и проведения | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T03:17+0300

2025-05-19T03:17+0300

2025-05-19T03:17+0300

общество

экономика

москва

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Конфликт с соседями может грозить его участникам уголовной ответственностью в случае клеветы, причинения серьезного вреда здоровью, порчи имущества и проведения незаконной видеосъемки, рассказали РИА Недвижимость юристы. Словесная перепалка между соседями с использованием нецензурных выражений, как правило, чревата максимум штрафом за оскорбления в размере от 3 до 5 тысяч рублей, отметил адвокат компании "Томашевская и партнеры" Владислав Губко. Но если одна из сторон распространяет заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию, обвиняя, например, в аморальном поведении или совершении преступления, то тогда грозит уголовная ответственность за клевету. "В наиболее тяжких случаях, когда человека заведомо ложно обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, у клевещущего есть риск лишиться свободы на срок до пяти лет", - предостерег адвокат бюро "БВМП" Ярослав Земсков. Губко обратил внимание на то, что порочащая кого-либо информация, чтобы считаться клеветой, должна быть обязательно сообщена третьим лицам - устно, письменно или через Интернет. Если она высказывается соседу напрямую, то это уже не клевета. Угрозы во время конфликта, предупредил Земсков, также чреваты уголовной ответственностью. Но это возможно, если такие действия реальны и у потерпевшего есть основания опасаться их осуществления. Например, если сосед демонстрирует оружие, отметил юрист. Если же конфликт и вовсе перерос в драку, то тогда есть риск понести уголовную ответственность за побои и причинение вреда здоровью. И если за побои максимальная ответственность - лишение свободы на срок до двух лет, то за причинение тяжкого вреда здоровью (потеря слуха, зрения, речи, прерывание беременности), повлекшее смерть, - до 15 лет, подчеркнул Земсков. Кроме того, порча имущества - также уголовное преступление. Если сосед проколол шины, разбил стекло, испортил дверь, то это грозит уголовным делом, предполагающим наказание до пяти лет лишения свободы, констатировала адвокат Юлия Курина. По ее словам, еще один тонкий момент - видеосъемка. Например, если сосед решает установить на своей двери видеокамеру, чтобы понять, кто портит его имущество. "Камера на двери квартиры законна, если она снимает общие зоны: лестничную площадку, вход, коридор и исключительно вход в вашу квартиру, но если в объектив попадает дверь, окно или тем более внутренняя часть квартиры соседа, это может быть признано нарушением частной жизни", - пояснила Курина, добавив, что за съемку в этом случае предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы, а при публикации видеоматериалов - до пяти лет. Поэтому важно контролировать угол обзора камеры и не передавать записи третьим лицам без согласия снимаемого, предупредила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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