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"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков
Доля автомобилей "Камаз" в продажах тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России в январе-апреле увеличилась в 1,5 раза к аналогичному периоду... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:47+0300
2025-05-19T12:47+0300
экономика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей "Камаз" в продажах тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России в январе-апреле увеличилась в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 30%, сообщил российский производитель. "По данным регистраций в ГАИ ПАО "Камаз" остается безусловным лидером российского рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн... По итогам четырех месяцев 2025 года доля "Камаза" составляет 30%. К аналогичному периоду прошлого года она увеличилась в полтора раза с 18%. На учет в 2025 году встало 5 630 грузовиков "Камаз", что также значительно превышает регистрации у ближайших конкурентов", - говорится в сообщении производителя в Telegram-канале. Уточняется, что в апреле текущего года на учет поставлено 1 422 грузовика "Камаз", что составляет 33% от всех регистраций в России. При этом ближайший конкурент реализовал лишь 549 автомобилей. По данным Минпромторга России, продажи новых грузовиков в РФ в январе-апреле 2025 года упали на 49% в годовом выражении при общем снижении продаж новых транспортных средств на 27%.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Камаз, Минпромторг
12:47 19.05.2025
 
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков

"Камаз" в январе-апреле увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков в 1,5 раза

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКолонна автомобилей КАМАЗ
Колонна автомобилей КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей "Камаз" в продажах тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России в январе-апреле увеличилась в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 30%, сообщил российский производитель.
"По данным регистраций в ГАИ ПАО "Камаз" остается безусловным лидером российского рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн... По итогам четырех месяцев 2025 года доля "Камаза" составляет 30%. К аналогичному периоду прошлого года она увеличилась в полтора раза с 18%. На учет в 2025 году встало 5 630 грузовиков "Камаз", что также значительно превышает регистрации у ближайших конкурентов", - говорится в сообщении производителя в Telegram-канале.
Уточняется, что в апреле текущего года на учет поставлено 1 422 грузовика "Камаз", что составляет 33% от всех регистраций в России. При этом ближайший конкурент реализовал лишь 549 автомобилей.
По данным Минпромторга России, продажи новых грузовиков в РФ в январе-апреле 2025 года упали на 49% в годовом выражении при общем снижении продаж новых транспортных средств на 27%.
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