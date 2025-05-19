https://1prime.ru/20250519/kamaz-857708746.html
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков
Доля автомобилей "Камаз" в продажах тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России в январе-апреле увеличилась в 1,5 раза к аналогичному периоду... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:47+0300
2025-05-19T12:47+0300
2025-05-19T12:47+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
москва
камаз
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/75/763167563_0:110:3167:1891_1920x0_80_0_0_799bc27b94a587fb2e5e3ccf1f467ef7.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей "Камаз" в продажах тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России в январе-апреле увеличилась в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 30%, сообщил российский производитель. "По данным регистраций в ГАИ ПАО "Камаз" остается безусловным лидером российского рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн... По итогам четырех месяцев 2025 года доля "Камаза" составляет 30%. К аналогичному периоду прошлого года она увеличилась в полтора раза с 18%. На учет в 2025 году встало 5 630 грузовиков "Камаз", что также значительно превышает регистрации у ближайших конкурентов", - говорится в сообщении производителя в Telegram-канале. Уточняется, что в апреле текущего года на учет поставлено 1 422 грузовика "Камаз", что составляет 33% от всех регистраций в России. При этом ближайший конкурент реализовал лишь 549 автомобилей. По данным Минпромторга России, продажи новых грузовиков в РФ в январе-апреле 2025 года упали на 49% в годовом выражении при общем снижении продаж новых транспортных средств на 27%.
https://1prime.ru/20250423/kamaz-856959273.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/75/763167563_250:0:2917:2000_1920x0_80_0_0_5248394a3ca55bcea5767dcbfc528c26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, москва, камаз, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Камаз, Минпромторг
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков
"Камаз" в январе-апреле увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков в 1,5 раза
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей "Камаз" в продажах тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн в России в январе-апреле увеличилась в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 30%, сообщил российский производитель.
"По данным регистраций в ГАИ ПАО "Камаз" остается безусловным лидером российского рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн... По итогам четырех месяцев 2025 года доля "Камаза" составляет 30%. К аналогичному периоду прошлого года она увеличилась в полтора раза с 18%. На учет в 2025 году встало 5 630 грузовиков "Камаз", что также значительно превышает регистрации у ближайших конкурентов", - говорится в сообщении производителя в Telegram-канале.
Уточняется, что в апреле текущего года на учет поставлено 1 422 грузовика "Камаз", что составляет 33% от всех регистраций в России. При этом ближайший конкурент реализовал лишь 549 автомобилей.
По данным Минпромторга России, продажи новых грузовиков в РФ в январе-апреле 2025 года упали на 49% в годовом выражении при общем снижении продаж новых транспортных средств на 27%.
"КАМАЗ" взыскал с Минпромторга более 386 миллионов рублей субсидии