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В "Камазе" рассказали о снижении продаж тяжелых грузовиков в России
В "Камазе" рассказали о снижении продаж тяжелых грузовиков в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
В "Камазе" рассказали о снижении продаж тяжелых грузовиков в России
Продажи тяжелых грузовиков в России по итогам 2025 года снизятся до 60-70 тысяч единиц, то есть рынок вернется к привычным годовым показателям, считают... | 19.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Продажи тяжелых грузовиков в России по итогам 2025 года снизятся до 60-70 тысяч единиц, то есть рынок вернется к привычным годовым показателям, считают маркетологи "Камаза". "Маркетологи "Камаза" прогнозируют, что рынок тяжелых грузовиков России по итогам 2025 года составит от 60 до 70 тысяч в зависимости от ситуации в экономике и банковской сфере страны. Тем самым он возвращается к своим многолетним показателям, которые в среднем составляют 71 тысячу грузовиков в год", - говорится в сообщении производителя в Telegram-канале. По данным Минпромторга РФ, в 2024 году продажи новых грузовиков в России снизились на 13% и составили 121,5 тысячи штук. При этом за январь-апрель текущего года было продано 20 тысяч грузовиков, что на 49% меньше, чем годом ранее. "В целом, ситуацию на рынке грузовиков России можно охарактеризовать как "холодный душ" после перегрева", - резюмировали в компании.
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В "Камазе" рассказали о снижении продаж тяжелых грузовиков в России
"Камаз": продажи тяжелых грузовиков в России снизятся до 60-70 тысяч единиц
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Продажи тяжелых грузовиков в России по итогам 2025 года снизятся до 60-70 тысяч единиц, то есть рынок вернется к привычным годовым показателям, считают маркетологи "Камаза".
"Маркетологи "Камаза" прогнозируют, что рынок тяжелых грузовиков России по итогам 2025 года составит от 60 до 70 тысяч в зависимости от ситуации в экономике и банковской сфере страны. Тем самым он возвращается к своим многолетним показателям, которые в среднем составляют 71 тысячу грузовиков в год", - говорится в сообщении производителя в Telegram-канале.
По данным Минпромторга РФ, в 2024 году продажи новых грузовиков в России снизились на 13% и составили 121,5 тысячи штук. При этом за январь-апрель текущего года было продано 20 тысяч грузовиков, что на 49% меньше, чем годом ранее.
"В целом, ситуацию на рынке грузовиков России можно охарактеризовать как "холодный душ" после перегрева", - резюмировали в компании.
"Камаз" увеличил долю в продажах тяжелых грузовиков