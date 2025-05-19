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Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию
Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию - 19.05.2025, ПРАЙМ
Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию
Китай в январе-марте впервые обогнал традиционных крупнейших поставщиков пива в Россию - Германию и Чехию, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T04:17+0300
2025-05-19T04:17+0300
экономика
мировая экономика
германия
чехия
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-марте впервые обогнал традиционных крупнейших поставщиков пива в Россию - Германию и Чехию, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Поднебесная в первом квартале текущего года отгрузила на российский рынок пива на 7,1 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее. В то же время Германия, которая в первом квартале традиционно была главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию, сократила поставки почти в пять раз - до 3,8 миллиона долларов. Столько же поставила и Чехия, при этом ее поставки снизились втрое за год. Литва, замыкающая тройку основных поставщиков этого алкоголя из ЕС, сократила продажи вдвое - до 2,6 миллиона долларов. Европейские поставки на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.
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мировая экономика, германия, чехия, москва, ес
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, МОСКВА, ЕС
04:17 19.05.2025
 
Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-марте впервые обогнал традиционных крупнейших поставщиков пива в Россию - Германию и Чехию, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Поднебесная в первом квартале текущего года отгрузила на российский рынок пива на 7,1 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее.
В то же время Германия, которая в первом квартале традиционно была главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию, сократила поставки почти в пять раз - до 3,8 миллиона долларов. Столько же поставила и Чехия, при этом ее поставки снизились втрое за год. Литва, замыкающая тройку основных поставщиков этого алкоголя из ЕС, сократила продажи вдвое - до 2,6 миллиона долларов.
Европейские поставки на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯЧЕХИЯМОСКВАЕС
 
 
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